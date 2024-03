Un kit speciale per il derby: il messaggio social della Roma

Era l'11 aprile 1999 ed erano passati 13 minuti dal fischio d'inizio quando Marco Delvecchio con il mancino batte Marchegiani e porta avanti la Roma nel derby finito 3-1 per i giallorossi allenati da Zeman. La rete dell'ex attaccante romanista è la clip, seguita dal messaggio "Coming Soon" che l'AS Roma ha pubblicato sui propri social per annunciare una sorpresa dedicata ai tifosi proprio per la stracittadina.

Il Derby della Capitale, il terzo di questa stagione, si giocherà il prossimo 6 aprile. La partita è stata anticipata per via degli impegni della Roma ai quarti di finale di Europa League contro il Milan (l'11 aprile l'andata a San Siro, il 18 il ritorno all'Olimpico).

Da quello che filtra da Trigoria, per l'occasione il club giallorosso in collaborazione con Adidas (che ha commentato il post della Roma) starebbe preparando un kit speciale ispirato alla stagione '98/'99 per il derby. Una sorpresa per tutti i tifosi romanisti alla ricerca della vittoria nel derby che manca da quattro partite.