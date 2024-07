Maglia Roma 2024/2025: gli ultimi indizi e l'omaggio a Campo Testaccio

Nei prossimi giorni la Roma ufficializzerà la nuova maglia per la stagione 2024/2025. Grande attesa per i tifosi che aspettano di conoscere la divisa dopo le polemiche relative alla tuta Adidas della discordia, tolta dal mercato.

La tuta Adidas

Ha scatenato polemiche la maglia di allenamento della Roma messa in vendita dall'Adidas. La tuta rossa aveva come marchio caratteristico il celeste nella maglia. Una scelta del brand tedesco che ha fatto infuriare i tifosi per il richiamo ai colori della Lazio. Nonostante le giustificazioni di Adidas, la Roma ha preso le parti dei tifosi è chiesto ed ottenuto che la tuta fosse tolta dal mercato. Il responsabile marketing del club per questa operazione è stato sospeso. Come invece confermato dall'AS Roma ai nostri microfoni, il problema relativo alla tuta non avrebbe avuto ripercussioni sulla partnership fra Adidas e i giallorossi.

Gli indizi della Roma

Alle 19:27 del 15 luglio, orario non casuale, l'AS Roma ha pubblicato sui social un breve video di lancio della nuova maglia home della prossima stagione. Nel post del club è evidente il cloro rosso scuro che sarà la base della divisa e il richiamo con omaggio a Campo Testaccio, lo storica campo in cui l’As Roma ha giocato quasi ininterrottamente per tutti gli anni Trenta, con la scritta in primo piano Rione XX Testaccio e oggetti d'epoca come vecchi scarpini.

Come sarà la nuova maglia della Roma?

Secondo gli ultimi rumors la nuova maglia della Roma 2024/2025 avrà come colore principale un rosso scuro tendente al marrone e con righe dal color oro. Stesso colore sarà utilizzato per il logo Adidas, la striscia sul colletto e lo sponsor Riyadh Season.