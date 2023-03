Roma in emergenza: Mourinho ripesca Celik

Dopo il Derby perso la Roma ritornerà in campo contro la Sampdoria domenica 2 aprile. Per la sfida contro i liguri, Mourinho sarà in piena emergenza fra squalifiche ed infortuni e punterà al recupero di Celik.

Quante squalifiche per la Roma

I giallorossi pagano a caro prezzo il Derby. Oltre alla sconfitta contro la Lazio, Mou perde per squalifica Mancini (diffidato e ammonito) oltre a Ibanez e Cristante espulsi durante e nel post partita. Perdite importante per lo Special One che dovrà reinventarsi la difesa per la sfida alla Sampdoria.

Out Karsdorp

Le brutte notizie aumentano. Oltre ai vari squalificati la Roma perde Rick Karsdorp. Per l’olandese la stagione è da considerarsi terminata. Il terzino, ritornato agli ordini di Mou dopo il mercato e le vicende post Sassuolo, si è rotto il naso nella sfida di ritorno con la Real Sociedad. A questo si aggiunge però la lesione al menisco che lo ha costretto all’operazione d’urgenza nella giornata di ieri. Il calciatore è stato operato dal Progessore Ahlbaumer presso la Klink Gut di St.Moritz.

Recupero Celik

Queste squalifiche e l’infortunio di Karsdorp costringono Mourinho a ripescare Celik. L’esterno turco non ha convinto del tutto il tecnico portoghese che dopo lo sfortunato autogol in Coppa Italia contro la Cremonese ha messo l’ex Lille fuori dal progetto giallorosso. Dopo la partita contro i lombardi Celik ha giocato solo 71 minuti e collezionando 8 panchine. Minutaggio misero per il giocatore costato circa 7 milioni di euro alla Roma. Compito di Mou recuperarlo mentalmente per il finale di stagione.