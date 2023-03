Ibanez incubo Derby: ennesimo regalo del brasiliano

Errare è umano, ma perseverare è diabolico. È Ibanez è maledettamente perverso quando si tratta di giocare il Derby della Capitale. Nell’1-0 della Lazio di ieri, c’è ancora, per sfortuna della Roma, la firma del difensore brasiliano.

Rosso per Ibanez

Roger Ibanez è stato, a seconda dei punti di vista, il migliore/peggiore in campo del Derby. Il brasiliano nel giro di 32 minuti si è conquistato due cartellini gialli e quindi un rosso costringendo la squadra a restare in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco considerato il recupero. Il primo fallo è stato un intervento da dietro a Felipe Anderson nella metà campo laziale con giocatore circondato da maglie giallorosse. Il secondo nasce per un fallo su Milinkovic-Savic, dopo uno stop sbagliato e il tentativo di bloccare il contropiede biancoceleste (sempre nella metà campo della Lazio). Due ingenuità colossali che hanno stappato il Derby, a favore della Lazio con i tifosi laziali che all’uscita dal campo del difensore intonano: “Ibanez uno di noi”.

I precedenti

Quello di ieri è stato solo l’ultimo errore di Ibanez in un derby. Già nella stracittadina di andata il difensore di Mou con un suo errore regalò la vittoria alla Lazio. Nel portare palla dentro la sua area di rigore, dopo un rinvio dal fondo di Rui Patricio, perde un contrasto con Pedro regalando palla a Felipe Anderson che da pochi metri batte Rui Patricio. Errore gravissimo che regala il derby alla Lazio. Nella Derby del gennaio del 2021 (3-0 Lazio) Ibanez fu sciagurato protagonista giallorosso venendo infilato a ripetizione da Lazzari. Decisivo per sbloccare la partita ancora un suo errore un rinvio goffo sull’esterno laziale che ha favorito l’1-0 di Immobile.

Le reazioni sui social

Il Derby è la partita da incubo per Ibanez e i social non perdonano. “Ibanez uno di noi”, “Con lui giochiamo sempre in 12”, “Ibanez laziale dentro” fra i commenti più gettonati dei tifosi biancocelesti e ritorna virale una vecchia foto di un tifoso all’Olimpico con la maglia della Lazio col nome di Ibanez. Dall’altra sponda del Tevere c’è chi non vuole più vedere il brasiliano in campo, almeno nei futuri Derby. Il difensore, autore di una grande crescita ma vittima in stagione di due errori decisivi nella stracittadina, intanto sui social non parla e ha disattivato i commenti per evitare gli attacchi.