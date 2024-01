Roma-Huijsen: l'operazione che fa felice la Juventus Il giovane difensore olandese ha ben debuttato con la maglia giallorossa nel match contro l'Atalanta. Il giocatore tornerà in bianconero al termine del prestito

Contro l’Atalanta, nella Roma che ha espresso il miglior calcio in questa stagione, ha debuttato il giovanissimo Huijsen appena arrivato dalla Juventus. Bella prova per il difensore ma l’unica che sorride per questa operazione è la Vecchia Signora che da lontano guarda crescere la giovane promessa.

Huijsen è uno degli ultimi colpi di Tiago Pinto in giallorosso (qui i top e flop acquisti del portoghese). Il responsabile del mercato giallorosso ha infatti annunciato, con tanto di comunicato della società, l’addio alla Roma al termine della sessione del mercato (tempismo discutibile). Fra liste, paletti Uefa e un budget ridotto all’osso Tiago Pinto ha portato a Trigoria un giovane di belle speranze. Il giovane olandese classe 2005, con un solo allenamento con la squadra, è entrato ad inizio secondo tempo sostituendo l’infortunato Llorente. Si tratta della sua seconda presenza in Serie A (la prima poco più di 10 minuti in Milan-Juventus) che ha rotto subito il ghiaccio con due belle verticalizzazioni per Lukaku mostrando subito un piede educato. Pulito in fase difensiva in cui si è mostrato sicuro e diretto nei contrasti contro gli avversari. Un debutto di personalità per il difensore olandese.

Si potrebbe pensare ad un bel colpo in prospettiva per la Roma che si è portata in casa un giovane di belle speranze. Ma così non è. Huijsen infatti arriva nella Capitale in prestito secco con la Roma che anzi dovrà versare nelle casse bianconere 700.000 o 500.000 euro a seconda del numero di presenze raggiunte dal difensore. Un indennizzo ai bianconeri che avevano praticamente ceduto il giocatore al Frosinone prima del ripensamento dell’olandese attratto dalla sirena giallorossa. Nessuna possibilità di riscatto dunque per la Roma, con Mourinho che potrà contare per 6 mesi sulle prestazioni del giocatore e viste le tante difficoltà di reparto formerà e farà far le ossa al giovane che a fine stagione tornerà più forte e con più esperienza europea e nazionale, a Torino pronto a rafforzare il reparto di Allegri.

Una mossa fatta "tanto per tappare momentaneamente il buco". L’ennesimo azzardo di Tiago Pinto, mai quanto quello di Renato Sanches, che ha preferito puntare su un giovane di una società rivale invece di puntare a costo zero su un giovane della Primavera, fra tutti Golic attingendo ad un vivaio quello giallorosso che ha fornito sembrare ottimi elementi alla causa e formando un giocatore proprio per il futuro. Il quadro grottesco poi arricchisce di un altro dettaglio il sempre più probabile trasferimento di Cherubini, capitano e stella della Roma Primavera alla Juve. L’operazione è slegata da quella di Hiujsen, col giovane di San Basilio in scadenza con i giallorossi e con rinnovo distante attratto dalla possibilità di passare in bianconero. Dalla cessione del ragazzo svezzato da Mou in Europa League la Roma manterrà il 50% della futura rivendita. Una magra consolazione per i giallorossi in una vicenda che fa riflettere e lascia tante perplessità.