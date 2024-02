Huijsen, gol e esultanza: perché a Frosinone sono tutti arrabbiati

Dean Huijsen si è letteralmente preso la scena al Benito Stirpe. Il difensore olandese è stato assoluto protagonista della vittoria della Roma contro il Frosinone. Un gol pazzesco, un’esultanza polemica e alcuni rimproveri. Un pomeriggio intenso per il classe 2005 arrivato alla Roma per valorizzarsi e per tornare forte e pronto alla Juventus.

Gol e polemiche

Conduzione dalla metà campo, dribbling secco e tiro a giro da fuori. Così Huijsen, difensore centrale, ha rotto l’equilibrio di Frosinone-Roma. Un gol capolavoro per il giocatore che zittito i fischi dello Stirpe (l’olandese nel mercato invernale era promesso sposo dei ciociari prima di cambiare idea e trasferirsi nella Capitale). Tifosi zittiti da Huijsen sia con la meravigliosa rete, con tanto di esultanza alla Cristiano Ronaldo, che con i gesti che hanno fatto infuriare i tifosi del Frosinone spingendo l’arbitro ad ammonire il difensore. Un cartellino giallo e un’atmosfera rovente che hanno spinto De Rossi a cambiare il difensore all’intervallo.

Le reazioni

DDR nel post partita ha parlato di ingenuità di un ragazzo di soli 19 anni, mentre Azmoun ha chiesto scusa ai tifosi del Frosinone sia dopo il gol dello 0-2 che nel post match. “Il rispetto nel calcio è la cosa più importante” – ha spiegato l’iraniano scusandosi per l’esultanza del compagno che non è stata gradita dagli spalti. Più duro invece Di Francesco, allenatore dei ciociari: “Segna un ragazzo che doveva venire da noi ed esulta così non è bello. Potrebbe essere mio figlio però imparerà che sono cose che non si fanno. Oggi ha mancato di rispetto, imparerà”.

Huijsen cresce

Tralasciando le polemiche post gol, Huijsen sta dimostrando il suo valore. Arrivato a Roma dopo una manciata di minuti in Serie A, il giovane olandese dopo il passaggio a vuoto nel Derby di Coppa Italia, sta confermando tutte le alte aspettative sul suo conto. Fuori dalla lista Uefa di De Rossi, il nuovo allenatore sta dando ampio spazio al giocatore in campionato dove ha già collezionato già due gol. Una buona risorsa per la Roma, che però non avrà futuro. Infatti al termine della stagione, allo scadere del prestito secco Huijsen tornerà alla Juventus che ringrazia i giallorossi per questo “svezzamento”.