Europa League: dove vedere in tv Roma-Helsinki. Le probabili formazioni

La Roma torna in campo in Europa League. Giovedì 15 settembre la formazione di Mourinho ospiterà alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico l'Helsinki per la seconda giornata del Girone C. Per i giallorossi obbligatorio vincere dopo la sconfitta all'esordio in casa del Ludogorets. Stesso discorso per i finlandesi sconfitti per due a zero dal Betis Siviglia nel primo turno.

Roma-Helsinki, le ultime di formazione

Scalda i motori Nicolò Zaniolo. Il 22 romanista ha accelerato il suo rientro e già ad Empoli era in panchina. In Europa League tornerà in campo ma difficilmente Mou lo rischierà dal 1', più facile un suo ingresso a partita in corso. Sulla trequarti quindi straordinari per Dybala e Pellegrini. I due trequartisti daranno sostegno a Belotti. Il Gallo è favorito rispetto ad Abraham per una maglia da titolare. Dalla panchina Shomurodov. Karsdorp è recuperato ma a destra ci sarà ancora Celik, mentre a sinistra agirà Spinazzola vista l'indisponibilità di Zalewski. A centrocampo va verso l'esordio da titolare Camara al posto di uno fra Cristante e Matic. In difesa i soliti noti: Ibanez, Smalling e Mancini. In porta riecco Svilar portiere di coppa, al posto di Rui Patricio.

L'Helsinki scenderà in campo col 3-4-3 visto anche contro il Betis. A guidare l'attacco ci sarà Abubakari. L'ex Chievo Hatemaj cerca spazio ai danni di Lingman.

Roma-Helsinki, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Camara, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Mourinho.

Helsinki (3-4-3): Hazard; Tenho, Raitala, Peltola; Browne, Boujellab, Lingman, Vaananen; Soiri; Hostikka, Abubakar. All. Koskela

Roma-Helsinki, dove vedere la partita

La partita Roma-Helsinki sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Con Dazn basterà accedere con la propria smart tv all'app Dazn oppure collegare il televisore a una Playstation 4/5, Xbox, TIMVISIONBOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa tramite app o sito Dazn la sfida sarà visibile in streaming su pc, tablet o smartphone.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita fra capitolini e finlandesi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valida l'alternativa SkyGo per lo streaming su pc, tablet e smartphone. Ultima possiblità per seguire i ragazzi di Mourinho da casa è quella di collegarsi su Now acquistando il pass sport.