Roma-Helsinki 3-0: Facile tris giallorosso, primo gol di Belotti da romanista. Commento, cronaca e pagelle della partita di Europa League

La Roma vince contro l'Helsinki per tre a zero nella seconda giornata del girone C di Europa League. Partita facile per i giallorossi che per più di un'ora giocano con l'uomo in più per l'espulsione di Tenho. La squadra di Mourinho sblocca la gara con Dybala al primo pallone toccato e poi dilaga con Pellegrini e con Belotti che alza la cresta per la prima volta con la nuova maglia. I finlandesi fanno solo una partita difensiva e per la Roma è pure accademia. Tre punti importanti per la Roma che sale a tre punti nel girone, dopo la sconfitta all'esordio contro il Ludogorets.

Roma-Helsinki, la cronaca

Al 14esimo l’Helsinki resta in 10. Belotti sfrutta un errore in uscita della difesa finlandese e viene messo giù da Tenho. L’arbitro dopo revisione al var espelle Tenho per fallo da ultimo uomo. L’Helsinki a sorpresa al 27esimo va vicina al vantaggio con un colpo di testa di Hoskonen che tocca il palo. L’azione seguente ci prova Pellegrini di testa ma non trova la porta. Al 32esimo Zaniolo col tacco lancia Belotti che calcia col destro trovando la pronta risposta di Hazard. Al 39esimo i due attaccanti della Roma si scambiano i ruoli, ma anche in questo caso il tiro del 22 romanista è ben bloccato dal portiere. Al 41esimo dalla distanza ci prova Cristante ma Hazard respinge. Sul corner seguente clamorosa occasione per Belotti che per poco non trova la porta e il gol. Ad inizio ripresa la Roma passa avanti con Dybala che riceve da Pellegrini e di prima col mancino batte Hazard. Al 49esimo arriva il 2 a 0 giallorosso. Il raddoppio lo mette a segno Pellegrini dopo un rimpallo su azione iniziata da Zaniolo. Al 61esimo magia di Dybala che mette in porta Zaniolo che calcia di prima intenzione ma spara largo. Al 65esimo tiro di potenza dalla distanza di Matic, Hazard devia in angolo. Al 68esimo arriva il tris giallorosso col primo gol romanista di Belotti che insacca un traversone basso di Zaniolo.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Ibanez 6 (dal 46’ Smalling 6,5), Vina 6 (dal 46’ Dybala 7,5); Karsdorp 6, Matic 7, Cristante 6,5 (dal 64’ Camara 6,5), Spinazzola 6; Pellegrini 7 (dal 69’ Bove 6), Zaniolo 6,5 (dal 76’ Abraham 6); Belotti 7. All.: Mourinho 7

Helsinki (3-4-3): Hazard 6,5; Raitala 5, Tenho 4, Hoskonen 6 (dal 46’ Arajuuri 5,5); Browne 5,5, Vaananen 5, Lingman 4 (dal 69’ Boujellab 5,5), Hatemaj 5,5 (dal 46’ Halme 5); Hostikka 6,5 (dal 23’ Peltola 5,5), Abubakari 5, Soiri 5 (dal 66’ Olusanya 5,5). All.: Koskela 5

Marcatori: 47’ Dybala (R), 49’ Pellegrini (R), 68' Belotti (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Cristante (R); Hetemaj (H), Halme (H)

Espulsi: Tenho (H)

Arbitro: Petrescu (ROU)

I top e flop giallorossi

Dybala 7,5: Semplicemente superiore. Al primo pallone toccato sblocca la gara che si mette in discesa per i suoi. Regala giocate di qualità e assist ai compagni non sfruttati a dovere.

Pellegrini 7: In crescendo il capitano romanista che trova il primo gol stagionale in maniera fortunosa e chiude la partita.

Belotti 7: Tanto impegno, tanto sacrificio e primo gol in giallorosso. L'Olimpico scopre la cresta del Gallo.

Zaniolo 6,5: Cerca con troppa ossessione e giocate personali la gloria personale. Quando si mette a servizio della strada sforna due assist.