Roma-Hellas Verona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 19 febbraio alle ore 18:00 la Roma all'Olimpico ospiterà l'Hellas Verona per la 26esima giornata di Serie A. Contro i veneti all'andata, i giallorossi trovarono la prima sconfitta della stagione. Per la partita casalinga Mou che aveva ritrovato Zaniolo rischia di perderlo per infortunio e non solo lui. Assente anche Mancini, ecco dunque il ritorno alla difesa a quattro.

Roma-Hellas Verona, le ultime di formazione

Pioggia di brutte notizie per la Roma. Zaniolo scontata la squalifica rischia di saltare la sfida col Verona per infortunio. Infatti il numero 22 giallorosso ha riscontrato un problema al quadricipite. Fuori dalla formazione anche Shomurodov e Mkhitaryan, così come Perez. Rischio Covid per loro. Viste le assenze formazione da inventare per Mou che ripartirà dalla difesa a 4 con Mancini out per squalifica e Ibanez per infortunio è propenso al 4-3-1-2. Nella linea difensiva a quattro troveranno spazio Smalling e Kumbulla, gli unici centrali a disposizione, mentre terzini agiranno Vina e Maitland-Niles. Per Karsdorp si prospetta un turno di riposo dopo la disastrosa prestazione contro il Sassuolo. In mediana conferma in arrivo per Sergio Oliveira che farà coppia con Cristante che torna in campo dal 1' dopo il gol del pareggio a Reggio Emilia. Con loro ci sarà Veretout. In attacco presente Abraham a supporto di Pellegrini insieme a Felix.

Tudor arriva all'Olimpico con la formazione tipo tranne Miguel Veloso, infortunato. Recuperato Faraoni che sarà titolare sulla fascia destra. Tridente d'attacco formato da Simeone, Barak e l'ex Caprari.

Roma-Hellas Verona, le probabili formazioni

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Maitland-Niles, Smalling, Kumbulla, Vina; Oliveira, Cristante, Veretout; Pellegrini; Felix, Abraham.All.: Mourinho.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

Roma-Hellas Verona, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare il match gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn oppure collegare il proprio televisore a un TIMVISION BOX, una Playstation o Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa la partita fra Mou e Tudor sarà visibile su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, pc tramite app Dazn oppure collegandosi al sito ufficiale.