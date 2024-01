Roma-Hellas Verona, le pagelle: Bove è ovunque , Rui Patricio altro errore

La Roma vince contro l’Hellas Verona per due a uno. Decisivi i gol di Lukaku e Pellegrini nel primo tempo. Un grave errore di Rui Patricio nella ripresa fa tornare in corsa i veneti. Nonostante un finale con i brividi De Rossi conquista la prima vittoria da allenatore giallorosso.

Ecco le pagelle di RomaToday

Rui Patricio 5: Il peggiore della Roma. Il portiere portoghese si riprende il posto dopo la panchina col Milan ma è protagonista di una nuova papera. Folorunsho tira da lontanissimo e lui si fa sorprendere dalla traiettoria. Altro errore della sua stagione.

Karsdorp 6: Niente di straordinario. Sbaglia poco e si accende poco.

Huijsen 6,5: Il migliore della retroguardia romanista. Buone chiusure e pericoloso sui piazzati.

Llorente 5,5: Macchia la sua prestazione saltando in maniera scoordinato e regalando il rigore al Verona. Per sua fortuna sbagliato da Djuric.

Spinazzola 6: Inizia bene la partita ma poi si ferma per infortunio. (dal 28’ Kristensen 5,5: Poco lucido e pulito nelle giocate).

Bove 7: Corre per tre e si vede. Onnipresente, sempre giocate giuste e importanti. Con le sue scivolate infiamma l’Olimpico.

Paredes 5,5: Solita partita a basso ritmo. Sbaglia tanti palloni, squalificato salterà la partita con la Salernitana.

Pellegrini 7: Finalmente si rivede il capitano romanista. Bene in entrambe le fasi, qualità e lotta su ogni pallone. Sigla il gol che risulta decisivo.

Dybala 6: Gioca più largo rispetto al solito e con tanti compiti difensivi. L’impegno c’è ma spreca tante energie e risulta poco lucido in avanti. Esce per l’ennesimo problema fisico. Non dovrebbe essere nulla di grave. (dal 57’ Zalewski 5,5: Altro ingresso negativo. Non riesce ad incidere e ritrovarsi).

El Shaarawy 7: Il migliore. Non segna ma propizia entrambi i gol della Roma. Aveva voglia di spaccare il mondo e si vede. Corre in avanti e in difesa, va nello spazio e viene incontro. Importantissimo. (dall’81’ Belotti 5,5: Entra per poco tempo ma sbaglia tutto il possibile. Spreca un assist facile per Lukaku. Smarrito).

Lukaku 7: Ritorna al gol e ad essere il punto di riferimento offensivo della Roma. Ci mette lo zampino anche nel gol di Pellegrini.

De Rossi 7: Primo tempo molto positivo. Tanti fraseggi e verticalizzazioni, la Roma crea, si diverte e si fa divertire. Nella ripresa cala la condizione fisica e ne risente il gioco, e rischia la beffa nel finale. Un inizio da ricordare. L'Olimpico è ai suoi piedi.