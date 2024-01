Roma-Hellas Verona 2-0, la diretta: Paredes ammonito, salta la Salernitana

Fischio d'inizio all'Olimpico di Roma-Hellas Verona. Prima panchina da allenatore dei giallorossi per Daniele De Rossi subentrato all'esonerato Mourinho. Roma avanti due a zero per le reti di Lukaku e Pellegrini.

41'- Fallo di Paredes su Djuric. Ammonito l'argentino che diffidato salterà la Salernitana;

I commenti sul doppio vantaggio romanista

Pellegrini riavvicinato alla trequarti libero di spaziare ed inventare è tornato ad elargire Calcio #RomaVerona — Il Calcio Verticale (@calcioverticale) January 20, 2024

Le azioni che portano al Gol, fino ad ora, provengono TUTTE dal piede di El Sharaawy.



Sto ragazzo quì moriva dalla voglia di giocarseli tutti sti 90 minuti.



E invece lo lasciavano in panchina, a guardare.

quanto rosicavo.#RomaVerona — EMME ? (@emmellezzeta) January 20, 2024

Per vincere o comunque giocare bene con una rosa abbastanza buona come quella della #Roma basta giocare a calcio, tutti i romanisti zerbini di #Mourinho non ci sono abituati ovviamente ma guardate quanto è semplice se hai un'allenatore con un'idea di gioco?#DeRossi #RomaVerona — Basten van Marco (@notdeluuuu) January 20, 2024

30min di questa sostanza la Roma non li faceva da due anni...? E fanno i cori per Mou. Bravi...#RomaVerona — Nico (@11_nico__) January 20, 2024

30'- Dopo azione da calcio di punizione, il pallojne arriva a Huijsen che col mancino sfiora il tris;

28'- Esce Spinazzola per infortunio entra Kristensen;

24'- Gol della Roma: altra verticalizzazione della Roma per Lukaku che crossa, la difesa non respinge e arriva Pellegrini che col mancino fa 2-0;

CHE HA FATTO IL MIO FARAONE CHE COSA SPETTACOLARE HA FATTO #RomaVerona — rory?|| livin’ in a daydream (@brightconnexion) January 20, 2024

19'- Gol della Roma: contropiede perfetto della Roma, con Pellegrini che lancia El Shaarawy che appoggia con l'esterno a Lukaku che da dentro l'area non sbaglia;

17'- Mancino di Suslov, blocca Rui Patricio;

Un intero stadio che invoca il suo nome dopo che è stato esonerato da nono in classifica. Non c’è nulla come Mourinho e il mourinhismo #RomaVerona — Matteo Pierucci (@matteopieru) January 20, 2024

La Curva Sud ringrazia Mourinho: "Ci sono ricordi che non hanno contratti. Le corse e i sorrisi che ci hai regalato. Tutte le volte che ti sei schierato, per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie Mister".

11'- Sbracciata di Paredes su Suslov. Fallo per il Verona;

#romaverona che palla Bove... Karsdorp tira cacchio!!!! — LordFanna (@Sir_Fantuz) January 20, 2024

8'- Grande palla di Bove per Kasrdop che invece di tirare si appoggia a Lukaku murato dalla difensa veneta;

6'- Cross di Spinazzola facile preda di Montipò;

5'- Tentativo in corsi di Mboula che si porta il pallone fuori. Rimessa dal fondo per la Roma.

Noi vogliamo undici De Rossi #RomaVerona — Federico Mazzoni (@fmazzoni7) January 20, 2024

1'- Inizia la partita. Palla alla Roma;

"Non abbiamo mai preteso trofei e allori ma solo rispetto della maglia e dei suoi valori...onorate la Roma e lottate per la sua gente". Questo il messaggio della Curva Sud alla squadra. All'ingresso di De Rossi applausi e cori da parte tutto lo stadio per DDR. "Un privilegio averti dalla nostra parte. Grazie Josè" è invece il messaggio della Tevere per Mourinho.

Così l'Olimpico ha (ri)accolto Daniele De Rossi

La proprietà sicuramente ha sbagliato a essere sempre in silenzio, sbaglia chiunque. Chi va contestato sono i giocatori vigliacchi! Forza la Roma!!! Forza Mister! #RomaVerona #Roma #DDR pic.twitter.com/KAWkcVsr8f — Gianmario Ruocco???? (@GianmarioRuocco) January 20, 2024

Complimenti a quei tifosi che non hanno minimamente ascoltato la richiesta di #Derossi! Insulti all'autobus,fischi in campo.

Prima no,ora avete ritrovato il coraggio?!!! Tifate #Roma? Piantatela e sostenete la squadra!! #RomaVerona #ASRoma — ?DanySpina? (@TrueLoveDany) January 20, 2024

Il pubblico romanista fischia l'ingresso in campo della squadra chiedendo una svolta dopo un brutto periodo che ha portato anche all'esonero di Mou. Poi i cori di incoraggiamento.

I commenti dei tifosi sulle uffiiali e le scelte di De Rossi

Difesa a 4 interessante, ma voglio sperare che sia un 4-4-2 almeno in fase difensiva senza costringere Dybala a rientri difensivi o a dover prendere palla sulla linea laterale.#RomaVerona https://t.co/T5sCgHrd2n — Marco (@MRC_typing) January 20, 2024

La prima formazione schierata da De Rossi vede il passaggio alla difesa a 4 e le assenze per squalifica di Mancini e Cristante. In attacco c'è Lukaku con El Shaarawy e Dybala. Ecco la formazione ufficiale:

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Paredes, Pellegrini, Bove; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

? Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaVerona ?



? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/E7hZYsX8Zj — AS Roma (@OfficialASRoma) January 20, 2024

Tanti problemi per mister Baroni comprese le assenze per squalifica di Lazovic e Duda e Coppola. Attacco affidato a Djuric.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric.