Roma-Hellas Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 19 febbraio alle ore 20:45 la Roma all?Olimpico attende l?Hellas Verona per la 23esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida dopo la sconfitta beffa in Europa League contro il Salisburgo e dal quarto posto in campionato, veneti in ripresa ma in lotta per non retrocedere. L'andata terminò con una vittoria giallorossa (3-1) con l'ultimo e unico gol (in questa stagione) in campionato di Zaniolo ora al Galatasaray.

Roma-Hellas Verona, le ultime di formazione

Pochi cambi nella testa di Mourinho che dovrà fare a meno di Dybala. L?argentino, fra dubbi sul futuro, si è infortunato contro il Salisburgo e va verso il forfait. Al suo posto avanza El Shaarawy sulla trequarti con Pellegrini alle spalle di Abraham. Sulle corsie esterne straordinari per Zalewski che ritorna a sinistra, a destra ci sarà Celik. A centrocampo conferma per Cristante, può tirare il fiato Matic, al suo posto può giocare Bove. In difesa conferme per Smalling, Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio. In panchina Wijnaldum e Karsdorp (reintegrato) entrambi alla ricerca della miglior condizione

In casa Hellas fari puntati su Ngonge in un buon momento di forma che insieme a Lazovic sosteranno Lasagna in attacco. A centrocampo Duda, in difesa Magnani.

Roma-Hellas Verona, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna. All.: Zaffaroni

Roma-Hellas Verona, dove vedere la partita

La partita Roma-Hellas Verona sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell?Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e veneti sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.