AS Roma: contratto più lungo e più ricco per Mancini, il più "cattivo" d'Europa

Gianluca Mancini sta vivendo la sua peggiore stagione in giallorosso. Le brutte prestazioni, zero gol in campionato, i tanti cartellini e l’involuzione sul piano tecnico-tattico evidente non hanno compromesso il futuro di Mancini alla Roma. Il vicecapitano giallorosso infatti ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto col club capitolino e sarà un perno di Mourinho anche nella prossima stagione.

Mancini e il record europeo

La stagione di Mancini è di molto sotto gli standard. Il difensore classe 1996, alla sua terza stagione nella Capitale, ha subito una preoccupante involuzione ed è spesso risultato uno dei peggiori in campo. L’apporto di Mancini è mancato anche in fase offensiva. Il difensore noto per le sue abilità da goleador in questa annata ha trovato la rete (inutile) soltanto nella goleada contro il CSKA Sofia in Conference League. Fotografa una stagione negativa del calciatore pure un record per nulla invidiabile. Mancini infatti è primo nella classifica dei più cattivi d’Europa considerati i top campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Primeira Liga e Ligue 1. Il difensore giallorosso guida questa graduatoria con 14 ammonizioni (10 in campionato, 1 in Coppa Italia, 3 in Conference League) e un’espulsione guadagnata contro il Milan. Troppi per un difensore di una squadra che vorrebbe lottare per le posizioni di vertice ed ambire alla Nazionale.

Il rinnovo

I numeri negativi di Mancini non hanno precluso il suo rinnovo di contratto con adeguamento. L’accordo fra il difensore e la Roma è già stato concluso da tempo, manca solo l’annuncio. Il nuovo contratto avrà scadenza nel 2026 (l’attuale scade nel 2024) e Mancini guadagnerà tre milioni di euro (più bonus) contro i due che percepisce attualmente.

Mancini e la Roma

Arrivato alla Roma dall’Atalanta nel 2019 per 23 milioni di euro, Mancini ha collezionato in giallorosso 112 presenze e 7 gol. Titolare indiscusso nel biennio Fonseca, lo è anche sotto la gestione di Mourinho dove ha ottenuto i gradi di vicecapitano.