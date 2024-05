Ghisolfi è il nuovo ds della Roma: l'annuncio

La Roma ha il suo nuovo direttore sportivo: Florent Ghisolfi. Ad annunciarlo non è il club giallorosso ma direttamente Jean-Pierre Rivere presidente del Nizza squadra in cui lavorerà il ds fino al termine della stagione.

L'annuncio

"Ghisolfi va alla Roma e siamo contenti per lui. Abbiamo passato insieme degli anni belli, gli auguro il meglio". Questo sono state le parole di Rivere al termine dell'ultima partita di campionato del Nizza contro il Lille (2-2, ndr). Un ringraziamento al ds che ha permesso al club francese di risalire le gerarchie della Ligue 1 conquistano un posto nella prossima Europa League, competizione che disputerà sicuramente la Roma dopo il successo col Genoa.

Chi è Ghisolfi

Florent Ghisolfi, 39anni francese, prima del Nizza ha lavorato al Lens (conquistando la qualificazione alla Champions League). La scorsa stagione ebbe l'intuizione di affidare la panchina del club della Costa Azzurra a Francesco Farioli, il tecnico italiano giovanissimo (35 anni) che ha permesso l'exploit dei francesi in campionato. Ghisolfi è un ds che guardo molto al valorizzare i giovani e fare mercato tenendo in ordine i conti. Queste fra le motivazioni che hanno spinto i Friedkin.

In passato è stato anche tecnico della squadra femminile del Reims (club che gli aveva consentito di esordire in Ligue1, ndr), poi è stato assunto come vice nel gruppo maschile e successivamente ha lavorato da assistente al Psg (femminile) e al Lorient (maschile).

Quando arriva?

Ghisolfi è atteso a Roma a fine mese, a campionato terminato. Per il francese è pronto un triennale. All'ormai ex Nizza il compito di avviare con De Rossi un nuovo corso giallorosso e puntare in maniera convinta verso l'obiettivo primario della dirigenza la qualificazione in Champions League. Opportunità che il club giallorosso potrebbe ancora raggiungere, Atalanta permettendo.