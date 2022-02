Roma-Genoa: dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 5 febbraio alle ore 15 la Roma allo Stadio Olimpica ospiterà il Genoa per la partita valida per 24esima giornata di Serie A. Per il ritorno in campo dopo la sosta, Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini, ma il capitano giallorosso potrebbe partire dalla panchina visto l'impegno di Coppa Italia di martedì 8 contro l'Inter.

Roma-Genoa, le ultime di formazione

Lorenzo Pellegrini è recuperato. Ma visto l'imminente impegno contro l'Inter, Mou sta pensando di far partire il numero 7 romanista dalla panchina. Al suo posto agirà Mkhitaryan. Per il resto formazione tipo con Rui Patricio in porta e Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Diga mediana composta da Cristante e Sergio Oliveira, solo panchina per Veretout. Sulle corsie esterne sicuro di un posto Karsdorp a destra, mentre a sinistra dovrebbe agire Maitland-Niles, con Vina tornato dal Sudamerica destinato a partire dalla panchina. In attacco nessun dubbio, giocano Abraham e Zaniolo.

Tanta attesa per il Genoa del nuovo allenatore Blessin. Amiri e Gudmundsson nuovi arrivati pronti a giocare dal 1' nella trequarti a supporto dell'ex Destro. Non ci saranno Criscito e Rovella.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Maitland-Niles; Mkhitaryan; Abraham, Zaniolo. All.: Mourinho.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Yeboah, Amiri, Gudmundsson; Destro. All.: Blessing.

Roma-Genoa, dove vedere la partita

Roma-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la partita tramite app sulla smart tv oppure collegando al televisore un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. la sfida sarà visibile anche tramite su app su pc, smartphone e tablet.