Roma-Genoa: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 19 maggio alle ore 20:45 la Roma scende in campo contro il Genoa per la 37esima giornata di Serie A. Dopo l’eliminazione in Europa League subita dal Bayer Leverkusen e la sconfitta contro l’Atalanta, si complica l’obiettivo Champions League per i giallorossi che devono guardarsi le spalle anche dalla Lazio.

Roma-Genoa, le ultime di formazione

Dybala va verso il nuovo forfait dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus. Difficile la presenza della Joya, che ha lavorato parzialmente in gruppo, pronto Baldanzi. Completano il tridente El Shaarawy e Lukaku. In mezzo al campo Cristante, Pellegrini e Paredes sicuri di un posto. In difesa ritorna Celik favorito su Kristensen con Mancini e N’Dicka centrali. Terzino Angelino. In porta Svilar.

Gilardino senza pressioni di classifica cerca il colpaccio all’Olimpico affidandosi in attacco a Gudmundsson e Retegui. In panchina l’ex Kevin Strootman.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All.: Gilardino

Roma-Genoa dove vedere la partita

La partita fra Inter e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire la sfida collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.