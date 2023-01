Roma-Genoa: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia

Giovedì 12 gennaio alle ore 21:00 la Roma all’Olimpico ospiterà Genoa per gli ottavi di Coppa Italia. Si tratta del debutto stagionale nella coppa nazionale dei giallorossi che nella loro bacheca hanno vinto il titolo ben nove volte, dietro solo alla Juventus (14). Tornerà per la prima volta in panchina in questo 2023 anche Mourinho, dopo aver saltato Bologna e Milan per squalifica.

Roma-Genoa, le ultime di formazione

Mourinho è pronto a fare un mini turnover. Certo del posto sarà Ibanez che squalificato salterà la Fiorentina. Il brasiliano formerà la difesa titolare con Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio. A centrocampo c’è Matic, turno di riposo per Cristante. Al suo fianco Tahirovic, dopo il debutto da titolare col Bologna. Sulle corsie esterne ecco Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Sulla trequarti Pellegrini e Zaniolo a supporto di Abraham. Rifiata Dybala. Possibile debutto a partita in corso per Solbakken.

Gilardino per il suo Genoa, terzo in Serie B, schiera il consueto 4-3-3 con Puscas al centro dell’attacco. Ritorno a casa per l’amato ex Strootman e Sabelli terzino cresciuto nelle giovanili giallorosse (dove ha vinto tutto) ma che non ha mai debuttato in prima squadra.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Tahirovic, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho

Genoa (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson. All. Gilardino

Roma-Genoa, dove vederla

L’ottavo di finale di Coppa Italia Roma-Genoa sarà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset, su canale 5. La partita fra giallorossi e rossoblù sarà visibile gratuitamente anche in streaming tramite Mediaset Infinity, sia collegandosi al sito che scaricando l’app su dispostivi mobili.