Roma-Genoa 1-0: lampo di Dybala, Mou ai quarti di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte il Genoa per uno a zero e va ai quarti di Coppa Italia. All'Olimpico decide la partita un lampo di Paulo Dybala. La Joya entra ad inizio ripresa e risulta decisivo come sempre in questa sua prima stagione giallorossa. La Roma fa valere la differenza di categoria e fa il suo, creando diverse occasioni e calciando più volte verso la porta avversaria. Nessuno spavento all'Olimpico e pronostico rispettato, Mourinho ora attende ai quarti la vincente della sfida Napoli-Cremonese.

Roma-Genoa, la cronaca

Al 21esimo primo squillo giallorosso con Pellegrini che serve Abraham in verticale ma il destro dell’inglese è ben respinto da Martinez. Al 33esimo il capitano della Roma si mette in proprio: Matic serve Pellegrini che calcia di prima intenzione trovando l’incrocio dei pali. Al 34esimo contropiede genoano con Roma scoperta ma Yalcin spreca tutto calciando fuori da posizione invitante. Al 52esimo ci prova Dybala col mancino da fuori area ma è bravissimo Martinez a respingere in corner. Al 58esimo altro contropiede genoano concluso da Coda che calcia però debole e centrale. Al 64esimo la Joya porta in vantaggio la Roma: l’argentino salta tre avversari e col mancino fulmina Martinez. All’82esimo calcia dalla lunga distanza Aramu ma il suo tiro è centrale e non mette in difficoltà Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, Kumbulla 6, Ibanez 6,5; Zalewski 6 (dal 75’ Celik s.v.), Matic 6,5, Bove 6,5 (dal 61’ Cristante 6), El Shaarawy 5,5 (dal 62’ Spinazzola 6); Pellegrini 6,5 (dal 46’ Dybala 7); Zaniolo 5 (dall’87’ Tahirovic s.v.), Abraham 5. All.: Mourinho 6,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Vogliacco 6, Bani 5,5, Dragusin 5,5; Sabelli 6, Sturaro 5,5 (dal 64’ Frendup 5,5), Badelj 6 (dal 63’ Strootman 6), Galdames 5,5 (dal 75’ Aramu 6), Czyborra 6 (dal 64’ Criscito 6); Yalcin 5, Coda 5,5 (dal 75’ Puscas s.v.). All. Gilardino 5,5

Marcatori: 64’ Dybala (R)

Ammoniti: Bove (R), Zaniolo (R); Czyborra (G), Vogliacco (G)

Arbitro: Feliciani

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Con un lampo, una grande giocata decide la partita e manda la Roma ai quarti di finale.

Mancini 7: Partita rocciosa del difensore di Mou. Perfetto in difesa, con un grande anticipo dà il via all'azione del gol di Dybala

Bove 6,5: Partita di sostanza e di qualità per il centrocampista romano. Sfrutta bene l’occasione da titolare.

Zaniolo 5: Solita brutta prestazione. Gioca da solo, mai utile alla squadra. Deludente.