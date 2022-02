Roma-Genoa 0-0: Gol annullato e rosso per Zaniolo, l'Olimpico esplode contro Abisso. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma pareggia per 0 a 0 contro il Genoa nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A. Mourinho dopo un brutto primo tempo cambia faccia alla Roma inserendo Felix ed El Shaarawy che cambiano il volto della squadra ora più brillante e pericolosa. La Roma trova pure il gol della vittoria al 90esimo con Zaniolo che festeggia sotto la Sud. L’arbitro però annulla per un fallo in precedenza di Abraham ed espelle poco dopo il numero 22 giallorosso per proteste. Zaniolo viene poi scortato all’uscita da Mourinho. Al triplice fischio, cori e fischi per l’arbitro Abisso.

Roma-Genoa, la cronaca

Nel primo tempo si registra soltanto un tiro debole di Oliveira su punizione, e un mancino sempre del portoghese ben servito da Zaniolo che esce di poco. Nella la Roma aggredisce l’avversario e crea diverse occasioni. Clamoroso il gol che si divora Zaniolo, un calcio di rigore in movimento. Poi è il turno di Felix servito da Zaniolo, che di destro non trova per poco la porta di Sirigu. Al 70esimo il Genoa resta in 10. Espulso Ostigard che al limite dell’area ferma Felix lanciato in porta. Sulla punizione seguente El Shaarawy che esce alta sulla traversa. Al 90esimo Zaniolo iceve palla al limite dell’area di rigore, si gira e fa partire un mancino che si spegne all’angolino e fa esplodere l’Olimpico. Ma l’arbitro annulla per un presunto fallo di Abraham ad inizio azione. Zaniolo per proteste viene poi espulso.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Smalling 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6 (dal 71’ Veretout 6), Oliveira 6 (dal 57’ El Shaarawy 6,5), Cristante 5,5, Maitland-Niles 5,5 (dal 57’ Felix 6,5); Mkhitaryan 6,5; Zaniolo 5,5, Abraham 5. All.: Mourinho 5,5.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani 6 (dal 45’ Ostigard 5), Vanheudsden 5,5, Vasquez 6; Sturaro 6, Badelj 5,5; Ekuban 5,5 (dal 71’ Melegoni 5,5), Portanova 6,5 (dal 71’ Maksimovic 6), Yeboah 5,5 (dal 57’ Amiri 5,5); Destro 5 (dal 57’ Piccoli 5,5). All.: Blessing 6

Ammoniti: Mancini (R), Abraham (R); Vanheudsden (G), Vasquez (G)

Espulsi: Zaniolo (R), Ostigard (G)

Arbitro: Abisso

I top e flop giallorossi

Smalling 6,5: Perfetto in ogni chiusura.

Zaniolo 5,5: Strepitoso al momento del gol. Poi troppo nervoso viene espulso.

Maitland-Niles 5,5: L’out sinistro non è la sua zona e si vede. Va sempre sul destro in maniera prevedibile e perde tanti palloni.

Abraham 5: Male l’inglese mai in partita. Entra nell’azione incriminata che porta l’arbitro ad annullare il gol a Zaniolo.