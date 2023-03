Roma: comanda Matic, ma il suo futuro è legato a quello di Mou

Uno dei protagonisti di Roma-Juventus (1-0 gol di Mancini, ndr) è stato Nemanja Matic. Il serbo è uno dei fedelissimi di Mourinho ed è diventato padrone del centrocampo giallorosso.

Matic che partita

Matic e Cristante hanno caratteristiche simili che mal si sposano insieme, ma il serbo non lo sa e sale in cattedra. Contro la Juve, l’ex Chelsea ha dominato il centrocampo con chiusure importanti vedi quella nel primo tempo su Fagioli lanciato in porta ma anche con geometrie. Passaggi secchi, precisi e sempre pronto a farsi dare il pallone anche nelle situazioni più complicate. Matic, ammonito nel primo tempo, non si è fatto scoraggiare dal cartellino e con la sua esperienza ha continuato ad orchestrare e mantenere l’ordine in mezzo al campo. A complimentarsi con lui anche la moglie che sui social non ha dubbi che sia stato il marito l’MVP della partita di domenica.

Matic sempre presente

Matic, classe ’88, è uno di quelli a cui difficilmente Mou rinuncia. Delle 35 partite stagionali della Roma, il serbo ha saltato soltanto due partite: l’Helsinki in Europa League per un problema fisico e il Verona in campionato. Il resto delle volte dall’inizio o a gara in corso il centrocampista ha dato il suo contributo alla Roma mettendo a referto anche un gol prezioso: il pareggio nell’ultima partita del 2022 all’Olimpico contro il Torino. Matic sarà in campo anche domenica contro il Sassuolo vista la squalifica di Cristante. Nella scorsa stagione al Manchester United le presenze furono 32 (più spezzoni di gara che 90 minuti), nella stagione 2020/2021 all'Old Trafford 36 presenze splamate in 1996 minuti. Oggi con tutta la seconda parte di stagione, Matic in giallorosso ha già giocato oltre 2mila minuti.

Il futuro di Matic

Nemanja Matic è arrivato alla Roma a parametro zero la scorsa estate. A spingerlo ad accettare il trasferimento nella Capitale è stato Mourinho suo mentore con cui ha già lavorato in Inghilterra al Chelsea e al Manchester United. Un rapporto importante e forte fra i due che sarà decisivo anche per il futuro in giallorosso del calciatore. Infatti Matic ha firmato un annuale (circa 3,5 milioni di euro di ingaggio) con la Roma, con opzione per il rinnovo automatica già scattata (ingaggio variabile a seconda della qualificazione della Roma nelle coppe) avendo il centrocampista già raggiunto la metà delle presenze stagionali. Prima di apporre la firma sul rinnovo però Matic vuole capire il futuro di Mou, infatti in caso di addio dello Special One come per Dybala, potrebbe anche cambiare il futuro in giallorosso del centrocampista.