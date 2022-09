La Roma esce dalla Borsa. Ecco data e annuncio

Passo importante della Roma, non in campo dove oggi affronterà in trasferta il Ludogorets nella prima giornata del girone C di Europa League, ma nella finanza. I giallorossi infatti sono prossimi ad uscire dalla Borsa dopo 22 anni.

La data

Il 14 settembre 2022 la Roma sarà ufficialmente fuori dalla Borsa. Infatti i Friedkin dopo il raggiungimento dell'Opa agli inizi di agosto (95% delle azioni di proprietà americana) immetteranno altri 10 milioni circa (10,96 milioni ovvero 0,45 per azione) per rilevare la totalità della Roma. Le azioni romaniste saranno revocate dalla quotazione a partire appunto dalla seduta del 14 settembre.

Il comunicato

Ecco la parte del comunicato pubblicato sul sito della Roma riguardante l'uscita dalla Borsa: "L’Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, che ha ad oggetto la totalità delle Azioni Residue. Inoltre, come sopra anticipato, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo per ogni Azione Residua il Corrispettivo della Procedura Congiunta, che è stato determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia Euro 0,45 per Azione). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 10.962.388,35 (il “Controvalore Complessivo”). La Procedura Congiunta avrà luogo in data 14 settembre 2022 (la “Data della Procedura Congiunta”). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta l’Offerente darà conferma all’Emittente dell’avvenuto deposito e della disponibilità di una somma pari al Controvalore Complessivo sul conto corrente vincolato aperto dall’Offerente presso UniCredit S.p.A".