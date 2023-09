Roma-Frosinone: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 1 ottobre alle ore 20:45 la Roma ospita il Frosinone all’Olimpico per la settima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Genoa e navigano al sedicesimo posto con 5 punti, ciociari a quota 9 dopo il pareggio contro la Fiorentina. La partita era inizialmente in programma alle ore 18:00 ma è stata posticipata causa Ryder Cup, il grande evento di golf in programma nella Capitale in questo weekend. il match resta assume un sapore speciale per la famiglia Totti, con il figlio d'arte che dopo aver lasciato Trigoria sta giocando con la Primavera della squadra laziale e con cui ha messo a segno già il suo primo gol.

Roma-Frosinone, le ultime di formazioni

Tanti problemi di formazione per Mourinho che a Marassi ha perso per infortunio anche Llorente. Lo spagnolo vittima di un problema muscolare sarà sostituito da Cristante, (Smalling infortunato) che completerà la difesa con Mancini e N’Dicka. A centrocampo spazio a Paredes, Bove e Pellegrini, favorito su Aouar non ancora al meglio. Ancora fuori per infortunio Renato Sanches. Sulle corsie esterne confermato Spinazzola, Karsdorp insidia Kristensen ma l’ex Leeds escluso dalle coppe è ancora favorito. In attacco si va verso la conferma della coppia Lukaku-Dybala con Belotti pronto a dar manforte dalla panchina così come El Shaarawy. In porta Rui Patricio.

Il grande ex Di Francesco vuole dare continuità al suo Frosinone. In attacco ci sarà Cheddira. Titolari gli ex del vivaio romanista Mazzitelli (1 presenza in prima squadra) e Marchizza.

Roma-Frosinone, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Garritano, Barrenechea; Baez, Cheddira, Soulé. All.: Di Francesco

Roma-Frosinone, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Frosinone sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la partita dell'Olimpico è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.