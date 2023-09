Roma-Frosinone posticipata per la Ryder Cup: ecco quando si gioca

La Ryder Cup sposta una partita campionato della Roma. A comunicarlo è la Lega Serie A che ha posticipato la sfida dei giallorossi contro il Frosinone proprio per il grande evento del Marco Simone.

Dal 28 settembre all’1 ottobre infatti la Capitale sarà palcoscenico del grande evento di golf della Ryder Cup che si terrà al Marco Simone Golf & Country Club. L’1 ottobre è la data anche di Roma-Frosinone, partita valida per la settima giornata di Serie A, inizialmente prevista per le ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Per evitare disagi ai cittadini allora si è deciso di posticipare la sfida fra giallorossi e ciociari alle 20:45.

Questo il comunicato ufficiale della Lega riguardo lo spostamento della partita “In attuazione dell’ordinanza del Prefetto di Roma datata 16 Settembre 2023, Prot. N. 0087024, si comunicano le seguenti variazioni al programma di anticipi e posticipi della Serie A TIM: 7ª GIORNATA; ROMA-FROSINONE Domenica 1° Ottobre 2023 Alle Ore 20:45* DAZN (*anziché ore 18:00)”.