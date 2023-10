Roma-Frosinone 2-0: Lukaku e Pellegrini battono l'ex Di Francesco

La Roma vince per due a zero contro il Frosinone nella settima giornata di Serie A. I giallorossi all'Olimpico hanno la meglio sull'ex Di Francesco grazie ad una rete per tempo di Lukaku e capitan Pellegrini. La squadra di Mourinho rispetto al disastro di Marassi si mostra più solida e concede poco ai ciociari che provano a giocare il pallone, mentre i giallorossi si affidano a Dybala e ai lanci su Lukaku. Troppo leggeri in avanti però gli ospiti per impensierire la difesa romanista guidata da Cristante arretrato per l'infortunio di Llorente. Una vittoria per il morale in casa Roma che sale a 8 punti in classifica.

Roma-Frosinone, la cronaca

Al 18esimo Frosinone vicino al gol con Cuni che salta Rui Patricio e da posizione defilata calcia trovando l’esterno della rete. Al 21esimo la Roma passa in vantaggi con Lukaku: il belga servito di prima da Dybala, mette a sedere Oyono e col mancino batte Turati. Al 26esimo ancora ciociari pericolosi con Cuni che col destro calcia al volo e il pallone esce di poco. Al 30esimo sinistro di Lukaku, respinge Turati. Al 33esimo Rui Patricio devia in corner un destro di Baez. Al 59esimo Dybala lancia Bove che calcia trovando la risposta di Turati in uscita. All'83esimo la Roma raddoppia con Pellegrini che spinge in rete un cross su punizione di Dybala sfruttando un'uscita non positiva di Turati.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Cristante 6,5, N’Dicka 5,5; Karsdorp 6 (dal 70’ Kristensen 6), Bove 6, Paredes 6, Pellegrini 6,5 (dall'85' Aouar s.v.), Spinazzola 6; Dybala 7 (dal 91' Azmoun s.v.), Lukaku 6,5. All.: Mourinho 6

Frosinone (3-4-2-1): Turati 5; Okoli 5,5, Romagnoli 6 (dal 19’ Brescianini 5,5), Monterisi 6; Oyono 5, Mazzitelli 5,5 (dall'85' Bourabia s.v.), Barrenechea 5,5 (dall'85' Ibrahimovic s.v.), Marchizza 5,5; Baez 6,5 (dal 61’ Caso 5,5), Soulè 6, Cuni 5,5 (dal 61’ Cheddira 5,5). All.: Di Francesco 5,5

Marcatori: 21’ Lukaku (R), 83' Pellegrini (R)

Ammoniti: Karsdorp (R); Barrenechea (F), Soulè (F)

Arbitro: Marchetti

I top e flop giallorossi

Dybala 7: Due assist per i due gol giallorossi. Il migliore della squadra di Mourinho l'unico che inventa qualcosa.

Pellegrini 6,5: Rispetto al Genoa mette in campo la corsa. Mezzo punto in più per il gol della sicurezza.

Lukaku 6,5: Tanti appoggi e passaggi sbagliati. Ha il merito di sbloccare la partita.

N'Dicka 5,5: Il Frosinone si rende sempre pericoloso dalle sue parti.