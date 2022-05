Mourinho contro Guida e Banti: la rabbia dei tifosi della Roma sui social

L'ambiente Roma è furibondo. Il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina, dopo pochi minuti dall'inizio partita, dall'arbitro Guida sotto consiglio di revisione al Var da parte del signor Banti non è stato ancora digerito dai giallorossi. Da Mourinho a Tiago Pinto ma non solo, infatti sui social i tifosi romanisti si sono scagliati contro la classe arbitrale per l'ennessimo errore. Adesso la corsa al quinto posto per la Roma si complica, e la finale di Conference League diventa sempre più importante.

La reazione dei tifosi sui social

Sui social i tifosi della Roma sono letteralmente impazziti nei confronti dell'arbitraggio non solo per la direzione di gara contro la Fiorentina ma più ampiamente in tutto il campionato. "Vergogna", "schifo", "squallore" sono le parole più gettonate e utilizzate dai romanisti. "Solita ennesima porcata arbitrale", "Uno squallore, una vergogna" sono alcuni dei commenti più caldi. Poi c'è chi vede qualcosa di ancora più grave nel comportamento degli arbitri: "Quello che si vede continuamente nelle gare di campionato di serie A della As Roma non sono solo episodi ma vere e proprie "notizie di reato" di un'attività illecita dedita alla frode sportiva che dovrebbero far attivare autonomamente la procura". Ancora, chi invece rivede i fantasmi di Calciopoli: "Quest’anno il campionato di Serie A è stato una pagliacciata. Nonostante il supporto della Var l’Aia è riuscita a convalidare gol in fuorigioco e a inventare rigori inesistenti. E Calciopoli torna in mente, inevitabilmente". Chi la prende invece con più ironia: "Non vedo l'ora di giocare la finale di Conference, almeno lì non ci sarà un arbitro italiano".

Mourinho e Pinto

Nel post gara erano intervenuti subito Mourinho e Tiago Pinto in difesa della Roma e contro la classe arbitrale. Per lo Special One la Fiorentina ha meritato di vincere, ma la direzione di gara non va proprio giù: "Quello è un tocco, non è un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato rigore. Non era da Var e Banti interviene. Al di là di questo rigore, la Fiorentina è stata più forte e ha meritato di vincere. Ma non parliamo dei tre punti di oggi, ma di Bologna, Venezia, e tanti episodi che non ci sono spiegazioni, Banti dov’è? Perché ha chiamato Guida, che stava a dieci metri e aveva visto che non era rigore?".

Il gm giallorosso in conferenza ha dichiarato: "Ogni settimana ne capita una. Un giocatore viene toccato, cade e si fischia il rigore. Non voglio puntare il dito contro l'arbitro, noi tutti sbagliamo. Ma arriviamo a fine stagione stanchi. Non mi piace parlare, ma dopo 36 giornate ancora non si capiscono regole e protocollo. Così non è possibile. Voglio che a fine stagione ognuno si prenda le proprie responsabilità. E in tutte le giornate si creano situazioni così, in cui non si capisce l'uso del var. E la Roma da inizio anno è stata molto sfortunata. Non possiamo continuare a usare questo aggettivo, però è così. Con le istituzioni abbiamo avuto un atteggiamento sempre aperto nei confronti di arbitri e istituzioni. Ma oggi in una partita decisiva per l'Europa dopo 4 minuti è stata fischiata una cosa sbagliata".