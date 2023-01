Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 15 gennaio alle ore 20:45 la Roma attende la Fiorentina nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida dopo il passaggio del turno di Coppa Italia e dopo il pareggio col Milan che è valso agli uomini di Mou il quindi posto in classifica con 31 punti, a -3 dal quarto posto. Viola noni con 23 punti.

Roma-Fiorentina, le ultime di formazione

Apprensione in casa Roma per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si è infortunato contro il Genoa e difficilmente recupererà per la partita di domenica. Al suo posto pronto Dybala dal 1' con Abraham e Zaniolo, pomo della discordia fra Mourinho e Candela. Sulle corsie esterne torna titolare Celik a destra mentre a sinistra c'è Zalewski, dalla panchina Spinazzola. A centrocampo ritorna Cristante con Matic, autore di una buona prestazione in Coppa Italia. In difesa mancherà Ibanez squalificato, ballottaggio Kumbulla-Vina con Smalling e Mancini sicuri del posto. In porta Rui Patricio. Fuori dai convocati Karsdorp e Wijnaldum ancora da recuperare. Shomurodov vicino al Torino.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Dunca, Bonaventura; Ikone, Jovic, Kouame. All.: Italiano

Roma-Fiorentina, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell'Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e viola sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.