Roma-Fiorentina 1-1: Lukaku gol e rosso, Martinez Quarta ferma i giallorossi

La Roma pareggia uno a uno contro la Fiorentina. La partita dei giallorossi inizia bene con il gol lampo di Lukaku ma poi la ruota della fortuna gira contraria alla squadra di Mourinho. Dybala lascia il campo per infortunio, la Roma arretra e non gestisce più il pallone regalando gioco e campo alla Viola. Nella ripresa Azmoun entrato per la Joya si fa male, e subito dopo i giallorossi restano in 10 e subiscono il pareggio di Martinez Quarta. La partita è solo a tinte Viola con Rui Patricio strepitoso sempre su Martinez Quarta e con Mou che perde pure Lukaku espulso per un brutto fallo su Kouame. Una brutta Roma si salva dalla sconfitta e resta al quarto posto a pari punti col Bologna, con cui giocherà la settimana prossima.

Roma-Fiorentina, la cronaca

Al 5’ la Roma passa in vantaggio con Lukaku che riceve da un cross di esterno di Dybala e di testa batte Terracciano. Al 14esimo Dybala ha l’occasione di raddoppiare: la Joya viene servita da Zalewski ma il suo mancino da ottima posizione esce largo. Al 17esimo Bonaventura inventa per Nzola ma l’attaccante angolano è fermato da Rui Patricio in uscita. Nel recupero Bonaventura calcia dal limite dell’area ma il suo destro è centrale. Al 50esimo Ikone prova il sinistro, blocca Rui Patricio. Al 63esimo Bonaventura ancora pericoloso, col mancino l’ex Milan coglie la traversa. Al 64esimo Zalewski interviene in ritardo su Kayode, secondo giallo, è rosso per il polacco. Al 66esimo su cross di Kouame, Martinez Quarta anticipa Llorente e batte Rui Patricio. Al 73esimo Bonaventura serve Nico Gonzalez che di testa impegna Rui Patricio. All’82esimo miracolo di Rui Patricio su un colpo di testa di Martinez Quarta. All'87esimo l'arbitro espelle Lukaku per un bruttissimo fallo su Kouame.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 6, Llorente 5,5, N’Dicka 5,5; Kristensen 6, Cristante 5, Paredes 5,5, Pellegrini 5 (dall’85’ Bove s.v.), Zalewski 4,5; Dybala 6,5 (dal 24’ Azmoun 6 dal 61’ El Shaarawy 5,5), Lukaku 6. All.: Mourinho 5,5

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6 (dall’81’ Lopez s.v.), Quarta 7, Ranieri 6, Biraghi 5,5; Arthur 6, Duncan 6; Ikone 5 (dal 72’ Nico Gonzalez 6,5), Bonaventura 6,5 (dal 77’ Sottil s.v.), Kouame 6,5; Nzola 5,5. All.: Italiano 6

Marcatori: 5’ Lukaku (R); 66’ Martinez Quarta (F)

Ammoniti: Cristante (R), Paredes (R), Llorente (R); Ikone (F), Biraghi (F), Duncan (F)

Espulsi: Zalewski (R), Lukaku (R)

Arbitro: Rapuano

I top e flop giallorossi

Lukaku 6: Porta avanti la Roma in avvio poi viene abbandonato dai compagni. Poi la brutta entrata che costa il rosso.

Rui Patricio 7: Una grandissima parata di puro istinto salva la Roma dalla sconfitta.

Pellegrini 5: Altra partita da fantasma per il capitano giallorosso. Esce fischiato da gran parte dell’Olimpico.

Zalewski 4,5: Polacco spesso in difficoltà in fase difensiva. Già ammonito entra in ritardo e viene espulso. Dal suo fallo scaturisce la punizione che porta al pareggio Viola.