Roma in finale: la reazione social dei tifosi giallorossi e biancocelesti

La Roma in finale di Conference League ha scosso la Capitale. Da una parte ci sono i tifosi giallorossi che festeggiano l'approdo allla finalissima di Tirana e sono alla ricerca dei biglietti, dall'altra i tifosi della Lazio che sminuiscono il cammino europeo della squadra di Mourinho.

Euforia Roma

Abraham e Mourinho si dividono la prima pagina social dei tifosi della Roma. L'attaccante inglese e lo Special One sono infatti i destinatari principali dei messaggi di affetto dei romanisti che dopo 31 anni avranno la possiblità di vincere un trofeo europeo. Il tecnico portoghese in particolare con le sue lacrime al triplice fischio è ormai un simbolo del romanismo: "Special One come si fa a non amarti, sei un grande!", "4 maggio 2021 la Roma ingaggia Mourinho - 5 maggio 2022 giallorossi in finale", Vedere Mourinho che ha vinto tutto, commuoversi per la finale raggiunta con noi è semplicemente da brividi" Grazie Mister".

Ovviamente non potevano mancare gli sfottò ai cugini laziali fuori dall'Europa League da febbraio: "gufo laziale cambia canale", "noi in finale di conference league voi in divano league", "noi a Tirana voi a Manziana". Non mancano nemmeno le frecciatine a Paolo Di Canio storica bandiera laziale che abbassò i toni della vittoria della Roma contro il Bodo/Glimt definendo i norvegesi una squadra di salmonari: "Sette giocatori del Leicester lavorano in un pub", "sette di quelli del Feyenoord coltivano tulipani".

La reazione dei tifosi della Lazio

Sull'altra sponda del Tevere la musica è diversa. I tifosi della Lazio invece trovano lo sfottò nell'esaltazione dei romanisti per una "coppa del nonno", "Roma da record, se giocano er secondo bonsai". Altri invece si soffermano sul come la Roma sia arrivata alla finalissima di Tirana "sono arrivati in finale contro squadre da ottavo posto", "Roma indegna, anticalcio". E ancora "benvenuti al Tirana Stadium per la finale della conference league ...basta , già fa ride così" e "giocare a Tirana è il sogno di ogni calciatore ahaahahah".

Il Derby a Roma non finisce mai.