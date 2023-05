Notti magiche a tinte giallorosse: dall'Olimpico si intravede Budapest

Al triplice fischio di Roma-Bayer Leverkusen (1-0 Bove) dall’Olimpico si intravedeva Budapest, sede della finale di Europa League obiettivo concreto dei giallorossi di Mou ormai sempre più dentro lo spirito delle coppe europee. Infatti la semifinale raggiunta è l’ennesimo ottimo risultato del club giallorosso in Europa nelle ultime stagioni.

DNA europeo?

La Roma si sta costruendo un dna europeo. Parlano i numeri che vedono il club giallorosso arrivare almeno alle semifinali di una coppa europea quattro volte negli ultimi sei anni. Dalla semifinale di Champions League della stagione 2017/2018 (sconfitta dal Liverpool), alla semifinale di Europa League contro il Manchester United nel 2020/2021 (giallorossi eliminati), alla vittoria della Conference League della scorsa stagione alla nuova semifinale (con andata vinta) contro il Bayer Leverkusen nell’edizione in corso dell’Europa League. Un continuo crescendo fatto di sconfitte e gioie per la Roma sempre più protagonista in Europa.

Fattore Olimpico

Uno dei fattori della crescita europea della Roma è sicuramente il tifo e l’Olimpico. Circa 63mila i tifosi presenti allo stadio a sostenere Pellegrini e compagni contro i tedeschi nell’ultimpo appuntamento casalingo della stagione romanista. Coreografie, cori incessanti di sostegno. Il classico 12esimo uomo che spinge la Roma in queste sue notti europee come successo già nella rimonta contro il Bodo/Glimt nella scorsa stagione, oppure più recentemente nelle rimonte in questa edizione dell’Europa League contro Salisburgo e Feyenoord. Tornando alle semifinali precedenti la Roma davanti al suo pubblico nonostante le eliminazioni, ha battuto Liverpool (in quell’edizione di Champions in casa eliminò in rimonta il Barcellona) e Manchester United (partita che fece splendere la stella di Zalewski). L’Olimpico è un fattore imprescindibile per questa Roma.

Road to Budapest

Dopo la vittoria dell’andata contro il Bayer Leverkusen, fra la Roma e Budapest ci sono soltanto i 90 minuti della BayArena. Per approdare alla finalissima di Europa League, i ragazzi di Mourinho non dovranno perdere in Germania. In caso infatti di pareggio, o vittoria, la Roma approderebbe alla sua seconda finale europea consecutiva dopo quella di Tirana. L’altra semifinale ha visto la Juventus pareggiare per uno a uno al 97esimo contro il Siviglia.