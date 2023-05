Roma in finale di Europa League: su Ebay biglietti a mille euro

La Roma in finale di Europa League ha scatenato l'euforia dei tifosi giallorossi. La caccia ai biglietti per la sfida al Siviglia è ancora in corso ma le truffe, e fregature, sono dietro l'angolo per i romanisti pronti a seguire Pellegrini e compagni a Budapest. Infatti già si trovano ticket per il match a prezzi folli.

La vendita dei biglietti

La Uefa ha concesso alla Roma (così come al Siviglia) 15mila biglietti da gestire per i propri tifosi. Il club ha aperto le vendita prima concedendo la prelazione agli abbonati lo scorso venerdì 19 maggio alle ore 09:00, poi nel pomeriggio dalle 17:00 ha aperto la vendita libera. Il sito ha registrato un'affluenza incredibile con code, già a partire dalla mattina, che superavano l'ora di attesa con oltre 22mila tifosi in coda per acquistare un biglietto.

Prezzi folli

I più fortunati che sono riusciti ad acquistare il biglietto provano a sfruttare questa voglia matta di Roma, non per andare a Budapest ma per lucrare sul tifo romanista. Infatti su Ebay dei privati hanno messo in vendita dei biglietti (alcuni falsi) con prezzi alle stelle. I ticket per la finale dal valore variabile a seconda dei settori, dai 30 ai 150 euro, su Ebay si trovano nella migliore delle ipotesi a 350 euro, nelle peggiori delle ipotesi si varia dai 1.000 ai 3.000 euro scatenando le proteste sui social dei tanti tifosi che non sono riusciti ad acquistarli in precedenza. "È una vergogna" la frase più gettonata dai tifosi arrabbiati che chiedono l'intervento della società.

Road to Budapest

Cifre folli su Ebay per seguire la Roma in finale che fanno seguito anche alla trasferta per Budapest. Infatti i voli diretti da Roma per l'Ungheria il giorno prima della finale sono esauriti e in tanti dovranno seguire strade alternative passando da Londra, Tirana, Belgrado o Amsterdam prima di arrivare alla Puskas Arena. Costo fra i 300 e i 500 euro. I più temerari sono pronti pure ad andare in auto e percorrere 12 ore d'auto e 1216 km.