Roma in finale di Europa League: i superstiti dell'era Monchi

Fra meno di una settimana la Roma scenderà in campo a Budapest per la finale di Europa League, con i tifosi ancora a caccia del biglietto che chiedono aiuto pure a De Rossi. Avversario dei giallorossi il Siviglia che fra le sue fila annovera l’ex Lamela e soprattutto il ds Monchi che a Trigoria non ha lasciato bei ricordi e che vedrà in campo alcuni suoi ex acquisti.

Monchi alla Roma

Monchi è arrivato alla Roma nel 2017 con la fama di grande uomo mercato. Prima di approdare nella Capitale ha ricoperto il ruolo ds proprio al Siviglia facendosi apprezzare per aver scoperto tanti talenti e aver fatto incassare bene al club con le loro cessione da Dani Alves a Sergio Ramos, da Reyes a Luis Fabiano. Monchi ha curato il mercato della Roma dal 2017 al 2019 spendendo 264,7 milioni di euro e ricavandone 333,65 dalle cessioni.

I romanisti contro Monchi

Per il popolo romanista Monchi è il responsabile della rovina della Roma. Il dirigente spagnolo nella sua avventura giallorossa ha fatto cessioni importanti smantellando la squadra che arrivò fino alla semifinale di Champions League contro il Barcellona. Questi alcuni nomi che furono ceduti dal ds spagnolo: Salah, Alisson, Rudiger, Nainggolan, Strootman, Emerson Palmieri e reivestendo su giocatori che si sono rivelati dei flop da Nzonzi (26 milioni) e Shick (42 milioni), passando per Defrel (23 milioni) , Bianda (11 milioni), Pastore (24 milioni) e tanti altri. Ritenuto colpevole dello smantellamento della squadra, Monchi poi ebbe diversi scontri verbali con la tifoseria fra cui spicca quello molto duro avvenuto dopo l’eliminazione in rimonta da parte del Porto agli ottavi di Champions League. Monchi più tardi sui social provò a stemperare la situazione diventante incandescente prima di chiudere la sua esperienza nella Capitale con "Sono andato via per una ragione semplice. Ho capito che l'idea della proprietà era diversa dalla mia. Per il presidente era meglio andare a destra per me a sinistra, inutile continuare così".

I superstiti dell’era Monchi

Nella Roma di Mourinho che ha raggiunto la seconda finale europea consecutiva sono ben tre i reduci dell’era Monchi: Karsdorp, Cristante e capitan Pellegrini. L’olandese fu pagato 19 milioni di euro e infortunato non sarà della partita. Scenderanno in campo invece dal primo minuto gli altri due, che negli anni sono diventati pilastri insostituibili per lo Special One. Cristante fu portato nella Capitale da Monchi al costo alla Roma 30 milioni di euro, più economico il capitano giallorosso che costò soltanto 10 milioni di euro.