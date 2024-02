Roma-Feyenoord: le probabili formazioni e dove vedere il ritorno dello spareggio di Europa League in tv e in diretta streaming

Giovedì 22 febbraio alle ore 21:00 la Roma all’Olimpico ospiterà il Feyenoord per il ritorno dei playoff di Europa League. A Rotterdam nella sfida di andata finì 1-1 con Lukaku che ha risposto al vantaggio olandese firmato Paixao. Allerta in città, in cui è scattato il solito piano mobilità, con l’allarme tifosi del Feyenoord a Roma nonostante il divieto di trasferta.

Roma-Feyenoord, le ultime di formazione

Dopo il mini turnover di Frosinone, De Rossi si affida ai titolarissimi. In attacco torna Dybala con Lukaku ed El Shaarawy. Solo panchina per Azmoun, ospite d’eccezione all’Ippodromo Capannelle nella giornata di ieri. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Bove, dunque spazio a Paredes, Pellegrini e Cristante. In difesa Huijsen autore di un gol capolavoro e al centro delle polemiche allo Stirpe, è fuori dalla lista Uefa. Centrali agiranno Mancini e Llorente con Smalling e N’Dicka in panchina. Terzini Spinazzola e Karsdorp. In porta Svilar che ha ufficilamente tolto il posto a Rui Patricio.

Pochi cambi per Slot che va verso dei 10/11 schierati titolari a Rotterdam. L’unica eccezione sarà Gimenez. L’attaccante messicano è pronto a riprendersi il posto al centro del tridente olandese.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Timber, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao.

Roma-Feyenoord, dove vedere la partita di Europa League

La partita fra Roma e Feyenoord sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky, ma anche in chiaro. Gli utenti Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la sfida di Europa League sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Infine il ritorno dell’Olimpico fra giallorossi e olandesi sarà trasmesso in chiaro su TV8 e sul sito streaming del canale.