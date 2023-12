Ancora Roma-Feyenoord: dalla Barcaccia a Tirana, le reazioni dei tifosi

L’urna di Nyon per la terza volta consecutiva ha regalato la sfida ormai classica del calcio europeo Roma-Feyenoord. Le due squadre si affronteranno negli spareggi di Europa League, con i tifosi olandesi pronti che sui social hanno promesso vera e propria battaglia ai giallorossi.

Da Zaniolo a Dybala

Nella storia recente Roma-Feyenoord porta dolci memorie ai colori giallorossi. Nel 2022 Zaniolo siglò il gol vittoria che fece trionfare la Roma in Conference League, mentre nella passata stagione in Europa League Dybala portò la sfida dei quarti di finale ai supplementari dove alla fine vinse la squadra di Mou che arrivò fino alla finale, persa, contro il Siviglia.

Le reazioni social

Il sorteggio e il nuovo confronto hanno scatenato i tifosi sui social. Riprende quota il coro “La Roma sì e il Feye no”, “Praticamente è il nostro secondo derby ormai” mentre qualcuno cita Battisti: “Ancora tu non ci dovevamo vedere più” Per Paolo Roma-Feyenoord è ormai un classicone come una Poltrona per Due, mentre per Miriana si chiede: “Ma quante rivincite ancora gli dobbiamo dare a questi?”.

#RomaFeyenoord ormai al livello di una poltrona per due! pic.twitter.com/Xo1qvUipeE — Paolo Roberto (@PR_DiCarlo) December 18, 2023

Gli olandesi

"Tutte le strade portano a Roma" scrive il club di Rotterdam col doppio confronto che ha subito acceso gli animi. E già si guarda alla partita con attenzione sul piano sicurezza in città resa ancora maggiore dopo gli ultimi messaggi social di una pagina di ultras del Feyenoord. Da Rotterdam infatti il gruppo Awadays.Feyenoord ricorda lo scempio della Barcaccia (2015) e gli scontri nella Capitale, oltre ad insulti ai tifosi della Roma. Fra l'altro i tifosi del Feyenoord in questa stagione hanno già rifatto visita nella Capitale per la sfida, persa, contro la Lazio nel girone di Champions League. Massima allerta dunque per uno dei classici delle notte europee di calcio.