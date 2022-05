Roma-Feyenoord: biglietti esauriti, il sito della Uefa in tilt

Sale sempre più l'attesa per la finalissima di Conference League a Tirana dove la Roma di Mourinho si giocherà il trofeo europeo contro gli olandesi del Feyenoord. Oggi al via la vendita libera dei biglietti ma la grande affluenza ha mandato in tilt il sito dell'Uefa.

I prezzi dei biglietti

I circa 10mila biglietti messi a disposizione da parte della Uefa per la vendita libera sono stati divisi in quattro categorie con prezzi ovviamente diversi. Ecco i prezzi ufficiali:

Categoria 4: €25,

Categoria 3: €45,

Categoria 2: €85,

Categoria 1: €125

biglietti per tifosi con disabilità a €25 più un biglietto gratuito per l’accompagnatore.

Sul sito della Uefa si legge che i biglietti saranno inviati sull’app ufficiale UEFA Mobile Tickets a partire da dieci giorni prima della partita in programma il 25 maggio. Con questa app, i tifosi in possesso dei biglietti potranno scaricare, trasferire, conservare il biglietto.

Le difficoltà

La grande affluenza dei tifosi ha causato grandi rallentamenti al sito Uefa che è andato in down. Le difficoltà oltre al rallentamento i tifosi le hanno riscontrate proprio nell'acquisto: infatti molti una volta finito il countdown sono stati gettati fuori dal portale e costretti a rifare la fila virtuale. Ma non solo, anche chi è riuscito a raggiungere la pagine una volta selezionato il biglietto non ha avuto possibilità di completare l'acquisto. Morale della favole, in circa 10 minuti tutti i tagliandi disponibili sono stati venduti.

Lamentele anche del Feyenoord

Non solo i tifosi romanisti ma anche quelli del Feyenoord e la stessa società olandese si sono lamentati della scelta della Uefa di optare per uno stadio da una capienza ridotta. Questo il comunicato del club: "Innanzitutto una premessa: la società è delusa dal limitato numero di biglietti a disposizione di entrambe le tifoserie per questa storica partita. A nostro avviso, un grande evento come Roma-Feyenoord, la prima finale di Europa Conference League, avrebbe meritato un palcoscenico più grande con decine di migliaia di spettatori di entrambi i club".