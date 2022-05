Roma-Feyenoord, cresce l'attesa: le probabili formazioni, l'ultimo allenamento e la partenza

Manca sempre meno alla finale di Conference League che la Roma giocherà mercoledì 25 maggio contro il Feyenoord alle ore 21:00 allo stadio Arena Kombetare di Tirana. La squadra di Mourinho che ha iniziato la competizione con i preliminari ad agosto arriva alla sfida contro gli olandesi con tutto l'organico a disposizione.

L'allenamento della vigilia

La Roma ha svolto l'allenamento della vigilia a Trigoria in mattinata per partire subito dopo pranzo in direzione Tirana. Mourinho ha potuto contare su tutti i giocatori della rosa. Recuperato al 100% Mkhitaryan che ha svolto l'intera seduta e si è soffermato a lungo con altri compagni (Cristante, Shomurodov ed El Shaarawy fra tutti) a provare i tiri in porta. Attimi di apprensione per Veretout rimasto giù dopo un contrasto con Zalewski ma che poi ha proseguito la sessione d'allenamento. Pellegrini e compagni hanno svolto la seduta fra lavoro atletico e col pallone con torelli ed esercizi tattici. Il tutto sotto gli sguardi dello Special One, di Tiago Pinto e Ryan Friedkin in un ambiente concentrato verso l'obiettivo stagionale.

Roma-Feyenoord, le ultime di formazione

Tutti recuperati e un solo dubbio di formazione per Mourinho: Zaniolo o Sergio Oliveira. A seconda della scelta del tecnico portoghese cambierà la posizione in campo di Mkhitaryan che agirà da trequartista o centrocampista. Al momento l'armeno dovrebbe disporsi sulla trequarti insieme a Pellegrini e a supporto di Abraham punta, con Zaniolo inizialmente dalla panchina. Ecco dunque che a centrocampo agiranno Oliveira e Cristante. Sulle corsie esterne Karsdorp e Zalewski anche se Spinazzola, cerca spazio nell'undici titolare. In difesa ci sarà Smalling pienamente recuperato, con lui Mancini e Ibanez. In porta il solito Rui Patricio.

Dubbio portiere per il Feyenoord con Bijlow (titolare) da valutare e quindi scalda i motori la riserva Ofir Marciano. Guiderà la difesa Senesi mentre in attacco ci sarà Dessers capocannoniere della competizione con 10 gol (Abraham secondo con 9).

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Feyenoord (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot.

Roma-Feyenoord, dove vederla

La finale di Conference League fra Roma e Feyenoord sarà visibile su Dazn. Per vederla bisognera collegarsi con smart tv sull'app Dazn oppure collegare al proprio televisore una Playstation e Xbox o a un dispositivo tipo Amazon FIre Stick Tv o Google Chromecast. Valida l'opzione di. collegarsi all'app tramite dispositivi mobili quali pc, tablet e smartphone.

La sfida di Tirana sarà trasmessa anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport Footbal. Oppure su dispositivi mobili tramite Sky Go il servizio streaming di Sky.

La partita dei ragazzi di Mourinho sarà trasmessa pure in chiaro su TV8.