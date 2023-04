Roma-Feyenoord: le probabili formazioni e dove vedere il ritorno dei quarti Europa League

Giovedì 20 aprile alle ore 21:00 la Roma attende all’Olimpico il Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho è chiamata alla rimonta dopo la sconfitta nell’andata a Rotterdam per uno a zero. A sostenere Pellegrini e compagni ci sarà l’ennesimo sold out dell’Olimpico, vietata invece la trasferta ai tifosi olandesi, con la Capitale blindata, radunatosi a Napoli.

Roma-Feyenoord, le ultime di formazione

Sorride Mourinho che recupera Paulo Dybala. La Joya infortunatosi all’andata non ha subito lesioni muscolari, ma solo un affaticamento e sarà della partita. L’argentino agirà sulla trequarti insieme a Pellegrini in fiducia dopo la bella prestazione contro l’Udinese e con voglia di riscatto dopo il rigore sbagliato all’andata. I due sosteranno Abraham in leggero vantaggio su Belotti per partire dal 1’. In mediata i fedelissimi dello Special One, Cristante e Matic. Sugli esterni ci saranno Zalewski e Spinazzola. In difesa certi di un posto Mancini e Smalling, ballottaggio Ibanez-Llorente per l’ultima maglia col brasiliano avanti. In porta il solito Rui Patricio. Dalla panchina Wijnaldum ed El Shaarawy.

Nel Feyenoord è in dubbio Wieffer il match winner dell’andata per un problema alla caviglia, è in preallarme Milambo. Per il resto Slot va verso la conferma dei dieci titolari scesi in campo nel primo round.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Tauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu , Sszymanksi; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All.: Slot

Roma-Feyenoord, dove vedere la partita di Europa League

Tante le opzioni a disposizione degli utenti per vedere il ritorno dei quarti di Europa League fra Roma e Feyenoord. Gli abbonati Dazn potranno vedere la partita scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5, Xbox al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport. Valida anche l’alternativa SkyGo e Now Tv.

Infine il match fra giallorossi e olandesi sarà trasmesso in chiaro su TV8.