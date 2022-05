Roma-Feyenoord, città con il fiato sospeso: giallorossi a caccia della coppa

Solo poche ore e inizierà Roma-Feyenoord (alle 21:00) la prima finale della storia della neonata Conference League. La sfida di Tirana darà alla squadra capitolina la possibilità di alzare un trofeo che a Trigoria manca dal 2008 e di riportare un titolo europeo (sarebbe il primo Uefa della Roma) in Italia che manca dal 2010 quando fu proprio Mourinho a trionfare in Champions League con l'Inter.

La vigilia della Roma

La Roma è arrivata a Tirana ieri pomeriggio partendo da Fiumicino. "Scriviamo la storia" è stato il motto che ha accompagnato Pellegrini e compagni già dal termine di Roma-Venezia, ultima partita casalinga della stagione dei giallorossi. il motto dei tifosi giallorossi lo ha fatto suo ancheJosé Mourinho. "La Conference League è la nostra Champions" ha dichiarato lo Special One che ha proseguito - Dobbiamo dimenticare il fatto che potremmo vincere il nostro primo trofeo UEFA e sarebbe meraviglioso vincere per la città, il club e tutti noi". La squadra prima di partire per l'Albania ha svolto l'ultimo allenamento a Trigoria dove Mourinho ha potuto contare su tutti gli effettivi

Le ultime di formazione in casa Roma

Mourinho ha tutta la rosa a disposizione. Unico dubbio chi titolare fra Mkhitaryan o Zaniolo con l'armeno adesso favorito. L'ex Manchester United è pronto a giostrare sulla trequarti con Pellegrini a supporto di Abraham. A centrocampo agiranno Cristante e Sergio Oliveira mentre Sulle corsie esterne Karsdorp e Zalewski anche se Spinazzola, cerca spazio. In difesa ci sarà Smalling pienamente recuperato, con lui Mancini e Ibanez. In porta il solito Rui Patricio.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Feyenoord (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot.

Dove vedere Roma-Feyenoord in tv e in streaming

La finale fra Roma e Feyenoord sarà visibile su Dazn. Per vederla bisognera collegarsi con smart tv sull'app Dazn oppure collegare al proprio televisore una Playstation e Xbox o a un dispositivo tipo Amazon FIre Stick Tv o Google Chromecast. Valida l'opzione di. collegarsi all'app tramite dispositivi mobili quali pc, tablet e smartphone. La sfida di Tirana sarà trasmessa anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport Footbal. Oppure su dispositivi mobili tramite Sky Go il servizio streaming di Sky. La finalissima di Tirana sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

Dove vedere Roma-Feyenoord in città

Tantissimi i posti che mettono a disposizione maxischermi per vedere la finale di Conference League della Roma, a partire dall'Olimpico. Infatti nella casa giallorossa, saranno allestiti 6 maxischermi (più i soliti due già presenti) per permettere ai tifosi di riunirsi all'Olimpico e sentire Tirana più vicina. Tanti locali aperti per l'occasione in tutta la Capitale: dall'Eur da "Checco dello Scapicollo" alla Garbatella da Eataly, passando dal Pigneto al Lungotevere.

Roma-Feyenoord: situazione mezzi pubblici

Al termine di un comitato per l'ordine pubblico cambia la decisione del Campidoglio. Infatti in occasione della finale di Conference League il servizio diurno e notturno sull'intera rete di superficie di Atac sarà regolarmente operativo Il dietrofront è arrivato dopo la prima comunicazione in cui si sarebbe bloccato il servizio dei mezzi pubblici dalle 22 alle 3. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, si è valutato di applicare un sistema di blocchi modulari, con modifiche al momento, in caso di necessità, del trasporto pubblico. Quindi, in pratica, in caso di festeggiamenti potrebbero verificarsi blocchi stradali che renderanno necessarie delle deviazioni, stabilite però sul posto.

Il piano per la Città

Già dalle prime ore del mattino è iniziato il transennamento alcune zone tra cui piazza Navona, Fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di pizza del Popolo e Campo de Fiori. Disposti controlli anche a Trinità dei Monti e fuori ai locali della movida soprattutto nella zona di Trastevere dove in molti pub i tifosi romanisti si recheranno per seguire in tv la finalissima. Su questo punto è stato imposto il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglia e in vetro mentre su tutto il territorio del primo Municipio dalle 17 di domani alle 7 del mattino del 26 maggio è vietata la vendita e il trasporto nella pubblica via di bottiglie in vetro.

Disordini a Tirana

Viglia di fuoco a Tirana con diversi scontri tra tifosi e polizia. L'allarme sicurezza per Roma-Feyenoord e le preoccupazioni per l'ordine pubblico si stanno rivelando fondate. Il bilancio della notte parla di 60 tifosi fermati dalla polizia in totale. Sarebbero 48 gli italiani e 12 gli olandesi. Dieci i poliziotti albanesi feriti, 3 tifosi i romanisti e un olandese. La polizia ha reso noto di aver proceduto a rimpatriare 80 tifosi della Roma in traghetto, "in quanto considerati pericolosi hooligans".

Vip a Tirana

Diverse personalità del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo saranno presenti a Tirana per la finale di Conference League. A seguire i giallorossi dalle tribune dell'Arena Kombetare oltre a Francesco Totti ci saranno Rossella Sensi, Antonello Venditti e anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali, in mattinata all'Olimpico per la "Giornata dello Sport per la scuola primaria".