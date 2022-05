Finale di Conference League: Roma, le ultime sul Feyenoord

Come la Roma, anche il Feyenoord sta preparando la sfida del 25 maggio di Tirana. La finalissima di Conference League è un appuntamento importante quanto per i giallorossi che per gli olandesi che non vincono un trofeo europeo da vent'anni.

La stagione del Feyenoord

Il Feyenoord ha concluso il suo campionato una settimana fa (15 maggio), con la sconfitta casalinga contro il Twente. La formazione di Rotterdam ha terminato l'Eredivise al terzo posto guadagnandosi l'accesso ai preliminari di Europa League, che diventerebbe accesso diretto in caso di vittoria a Tirana. Un posto che si è già guadagnato la Roma vincendo all'ultima giornata per tre a zero contro il Torino. Il Feyenoord ha chiuso alle spalle di Ajax e Psv con un distacco di oltre 10 punti.

Se in campionato il Feyenoord ha lasciato diversi punti per strada e si è dimostrato inferiore alle squadre di Amsterdam e Eindhoven, In Conference League è stata un'altra storia. La squadra di Slot infatti in Europa ha avuto una marcia trionfale vincendo 8 delle 12 partite giocate (a partire dalla fase a gironi), pareggiandone quattro. Affrontando avversari non temibili, ma prendendosi lo scalpo del Marsiglia favorito in semifinale. La squadra olandese ha preparato pure un documentario sul cammino europeo della squadra dal titolo: "Road to Tirana".

Il ritiro in Portogallo

Terminata l'Eredivise lo scorso 18 maggio il Feyenoord è volato in Portogallo. A Lagos, gli olandesi hanno infatti fatto il loro ritiro, terminato il 21, pre-Tirana. La formazione di Slot ha preparato la finale di Conference League lontano da casa e per l'ultimo atto delle stagione avrà a disposizione tutti i titolari. Ritornati a Rotterdam, gli olandesi si preparano per partire per Tirana.

Fra questi c'erano Senesi (classe '97), difensore seguito proprio dai giallorossi e Dessers (classe '94) capocannoniere della Conference insieme al giallorosso Abraham.

Slot su Mourinho

Slot, alla sua prima stagione sulla panchina del Feyenoord, ha parlato sul sito dell'Uefa della Roma e di Mourinho. Queste le sue parole sullo Special One: "Il suo CV mette soggezione anche perché Mourinho ha vinto molte finali, ma dobbiamo concentrarci soprattutto sulla sua squadra, sulla tattica e su come gioca, senza badare troppo a quante finali abbia vinto". Il tecnico olandese fa pure i complimenti alla Roma sottolineando il suo gioco e i suoi calciatori: "La Roma sa giocare bene le partite importanti, e si è visto specialmente nella fase a eliminazione diretta. Ha un’ottima formazione titolare, ma anche in panchina ci sono molti altri giocatori che possono dare una mano".

I tifosi

Quasi 8mila tifosi olandesi saranno a sostegno della squadra per la finale di Tirana (3mila i biglietti a disposizione per un posto nello stadio della finale). Intanto in Olanda, in casa del Feyenoord lo stadio Feijenoordnoto con il soprannome di de Kuip come l'Olimpico si prepara ad accogliere i tifosi (50mila) con i maxi schermi per seguire la partita. In caso di vittoria è prevista una festa il 27 maggio. A Tirana intanto si temono possibili scontri fra i tifosi olandesi e quelli giallorossi visti i precedenti risalenti al 2015 con i tifosi del Feynoord che hanno devastato la Barcaccia. Non aiuta a stemperare il clima neanche il tifo della Lazio che con uno striscione esposto (e pubblicato sulle pagine social degli Ultras della Lazio) prima di Lazio-Verona che provoca i tifosi romanisti.