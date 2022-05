Roma-Feyenoord, la stampa olandese contro Abraham: "Simulatore"

In Olanda non è andata già la sconfitta del Feyenoord in finale di Conference League contro la Roma. La stampa olandese infatti ha attaccato per perdeite di tempo e simulazioni la squadra di Mourinho, in particolar modo Tammy Abraham.

L'attacco dall'Olanda

L'accusa che gli olandesi rivolgono ad Abraham è quella di essere un simulatore. L'ex Chelsea al seguito di un contrasto nel finale di gara, quando poi ha chiesto il cambio, è rimasto a terra e ha strizzato l'occhio al suo allenatore. "L'attaccante inglese della Roma è rimasto a terra per un po'. In questo modo ha risparmiato un po' di tempo. L'occhiolino che ha fatto alla panchina ha mostrato che è stato tutto un trucco intelligente. Beh, non per niente sono giocatori di Jose Mourinho, eh" si legge su Sportnieuws. Abraham già aveva indispettito il tifo olandese nel primo tempo quando aveva esultato e si era caricato rivolgendosi al settore riservato ai tifosi di Rotterdam.

Dall'Olanda l'accusa arriva anche dall'allenatore Slot. Il tecnico del Feyenoord si è infatti lamentato delle continue perdite di tempo della Roma, tipico delle squadre italiane (a suo dire) e dei pochi minuti di recupero concessi.

L'atteggiamento di Abraham in Olanda ha suscitato diverse polemiche, ma quello che più conta per i tifosi giallorossi è che l'inglese e il suo maestro Mourinho hanno portato la Roma.