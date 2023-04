Altra rimonta europea! Roma in semifinale di Europa League, Feyenoord eliminato

La Roma è in semifinale di Europa League. I giallorossi all'Olimpico ribaltano la sconfitta di Rotterdam, vincendo quattro a uno, e ai supplementari eliminano il Feyenoord. La Roma parte bene con un forte pressing, una buona gamba e mentalmente dentro al match. Proprio la testa è stata la forza della Roma che dopo essere passata in vantaggio con Spinazzola non crolla dopo il pareggio di Paixao a 10 minuti dalla fine. Il gol olandese non piega gli uomini di Mourinho che riagguantano la partita con una perla di Dybala e nei supplementari mettono la freccia con El Shaarawy che finalizza una perfetta azione corale e capitan Pellegrini. In semifinale la Roma affronterà il Bayer Leverkusen.

Roma-Feyenoord, la cronaca

Al 3’ subito occasione per la Roma con Belotti che strappa e serve Pellegrini ma il destro del capitano romanista è deviato in corner da Bijlow. Al 7mo Cristante calcia col mancino al volo, il pallone sfiora il palo. Al 13esimo gran riflesso di Rui Patricio su tentativo ravvicinato di Szymanski. Al 31esimo lancio di Pellegrini per El Shaarawy che arriva davanti a Bijlow ma col sinistro da buona posizione spara alto. Al 41esimo Idrissi salta Belotti e calcia col destro, centrale. Al 45esimo altro intervento di riflesso di Rui Patricio che alza in angolo un tiro dalla distanza di Szymanski. Ad inizio ripresa cross di Zalewski per Pellegrini ma il portiere con l’aiuto del palo evita il gol. Al 60esimo il pareggio della Roma: dopo una carambola il pallone arriva a Spinazzola che calcia col mancino e il pallone si spegne all’angolino. All’80esimo gol del Feyenoord con Paixao che spinge in rete un cross perfetto di Szymanski. All'89esimo la Roma ripassa in vantaggio con il solito Dybala che controlla un grande assist di Pellegrini e col mancino riaccende l'Olimpico e rimette i giallorossi in corsa. Al 93esimo altro tiro di Dybala, respinge Bijlow. Al 94esimo clamoroso errore di Gimenez che grazia i giallorossi sparando fuori da ghiotta occasione. Al 96esimo ennesimo sinistro di Dybala Bijlow vola e devia in corner. Dall'angolo arriva il palo di Ibanez e sul pallone vagante Abraham non trova la zampata vincente. Al 101esimo il terzo gol della Roma che porta la firma di El Shaarawy: perfetta azione giallorossa con Abraham che crossa rasoterra trovando il Faraone che da pochi passi non può sbagliare. Allo scadere del primo tempo supplementare gran parata di Bijlow su Abraham. Ad inizio ripresa il poker romanista che porta la firma di capitan Pellegrini. Al 118esimo intervento scomposto di Gimenez su Mancini, che dopo revisione al Var costa il rosso all'attaccante olandese.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 7, Smalling 7 (dal 78’ Celik 6), Llorente 6 (dal 72’ Ibanez 6,5); Zalewski 5,5 (dal 73’ Dybala 7,5), Cristante 6,5, Matic 7, Wijnaldum 6 (dal 21’ El Shaarawy 7, dal 106' Kumbulla 6), Spinazzola 7; Pellegrini 8; Belotti 6 (dal 73’ Abraham 6,5). All.: Mourinho 7

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 7; Geertruida 6,5, Trauner 4 (dal 106' Bullaude 5,5); Hancko 5, Hartman 5 (dal 106' Lopez 6), Wieffer 5,5, Kokcu 6,5, Szymanski 7 (dal 91' Pedersen 5,5); Jahanbakhsh 5,5 (dal 74’ Danilo 5,5), Gimenez 3, Idrissi 6 (dal 64’ Paixao 7). All.: Slot 5,5

Marcatori: 60’ Spinazzola (R), 89' Dybala (R), 101' El Shaarawy (R), 108' Pellegrini (R); 80’ Paixao (F)

Ammoniti: Llorente (R), Dybala (R), Abraham (R), Rui Patricio (R); Hartman (F), Wieffer (F), Wellenreuther (F), Gimenez (F)

Espulsi: Gimenez (F)

Arbitro: Taylor (ENG)

I top e flop giallorossi

Pellegrini 8: Sempre coinvolto mentalmente e fisicamente presente. Il capitano giallorosso mette lo zampino su tutti e quattro i gol della Roma. Ritrovato.

Dybala 7,5: Il suo ingresso cambia la partita con un gol importante e non solo. Fenomenale.

Smalling 7: Finchè resta in campo la difesa della Roma regge. Appena esce per infortuno arriva il gol del Feyenoord. Insostituibile.

El Shaarawy 7: Entra a freddo e non benissimo sbagliando diversi passaggi chiave. Trova però il gol qualificazione e questo conta più di tutto.