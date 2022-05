Roma campione: i festeggiamenti dei tifosi vip giallorossi

Tifosi giallorossi in festa. La città si tinge di giallorosso con la vittoria della Conference League da parte della Roma ha fatto urlare di gioia tutti i suoi tifosi. Fra questi anche i sostenitori vipna, all’Olimpico e non solo.

La festa vip

Fra i vip giallorossi presenti all’Olimpico c’era Noemi. La cantante romana e romanista ha seguito la partita con Carl Brave in tribuna (la cantante è assidua frequentatrice dello stadio) e poi è scesa sul prato per festeggiare. Dagli spalti di Tirana invece hanno seguito Pellegrini e compagni, Antonello Venditti e Blanco che su Instagram hanno postato la loro gioia.

Con loro a Tirana tanti ex calciatori della Roma, da Totti a Candela a Di Biagio ma anche Rossella Sensi che su facebook ha festeggiato il successo di Mourinho ricondando lo storico presidente Franco Sensi. Fra i tanti vip in Albania anche l'attore Edoardo Leo.

Dal Festival di Cannes ha invece festeggiato Damiano, frontman dei Makeskin e tifoso giallorosso doc.

La fede giallorossa non è venuta mancare nemmeno a Sabrina Ferilli, che ha seguito la squadra da casa. La madrina dello scudetto giallorosso del 2001 dopo il triplice fischio è scesa fra le strade della Capitale per festeggiare. Proprio come ha fatto Leo Gassman vincitore nel 2020 di Sanremo Giovani. Ad una cena di gala era invece Lorella Cuccarini che però non ha resistito e mostrato la sua maglia giallorossa al termine della partita.