Wenninger annuncia il ritiro: "Grazie Roma"

Carina Wenninger lascerà il calcio giocato al termine della stagione. L’austriaca tramite un messaggio sui canali social della Roma Femminile ha annunciato il suo ritiro.

Wenninger si ritira

Wenninger (’91) dirà addio al calcio giocato per motivi personali. Il difensore della Roma infatti tramite un video messaggio ha dichiarato di volersi dedicare di più alla famiglia e ha annunciato che lavorerà nella divisione femminile della federazione calcio austriaca. Queste le sue parole: "Voglio inviare un messaggio ai tifosi della Roma per dire che mi ritirerò al termine della stagione. È una decisione davvero difficile per me, perché stavo vivendo una stagione fantastica. Sono contentissima di aver scelto di venire qui lo scorso anno. Mi sono sentita fin da subito come a casa e voi avete fatto di tutti per farmici sentire. Il motivo di questa decisione è di natura personale. Voglio iniziare un nuovo capitolo della mia vita, dedicare più tempo alla famiglia e tornare a casa dopo 16 anni. Avrò la possibilità di lavorare per la federazione austriaca nel settore femminile. Da un lato sono triste, dall'altro sono molto felice, perché è stata un'esperienza incredibile. I tifosi della Roma sono straordinari. Ho giocato 15 anni al Bayern Monaco ma quest'ultimo è stato unico, perché è vero ciò che dicono: la Roma è magica. Voglio dare tutto e fare di tutto per sdebitarmi, vincendo altri due titoli con la maglia giallorossa: lo scudetto e la Coppa Italia. Sono sicura che sia possibile, insieme possiamo farcela. Non vedo l'ora di giocare le ultime partite al Tre Fontane e festeggiare insieme ai tifosi. Grazie Roma, hai catturato il mio cuore”.

Questo il messaggio della Roma: "Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Una campionessa dentro e fuori dal campo. Ancora importanti obiettivi da centrare con la tua ultima maglia, la NOSTRA Daje Carina! Daje Roma!"

La carriera

Wenninger dopo le prime esperienze nella sua Austria (nazionale nella quale è stata capitano) cresce calcisticamente in Germania diventando un punto di riferimento del Bayern Monaco. Nella formazione bavarese milita per 15 anni conquistando diversi trofei fra cui due campionati, prima di passare alla Roma. Nel museo del Bayern Monaco un settore è dedicato a lei.

Wenninger e la Roma

Wenninger è arrivata alla Roma la scorsa estate pronta per una nuova avventura. In giallorosso è presto diventata una delle titolarissime di Spugna sia nella difesa a tre che nella difesa a quattro. Con la maglia della Roma ha collezionato 17 presenze in campionato (27 in tutte le competizioni) segnando tre reti (fra Serie A e coppe) e vinto la Supercoppa Italiana.