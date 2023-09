Roma Femminile: ecco l'avversario in Champions League

La Roma Femminile sarà l'unica squadra a rappresentare l'Italia nella prossima Women's Champions League dopo l'eliminazione della Juventus. Le giallorosso affronteranno nel secondo turno di qualificazione il Vorskla Poltava.

Le giallorosse di Spugna, elimiante ai quarti lo scorso anno dal super Barcellona, sono state inserite nel percorso Campioni dopo la vittoria dello scudetto. La Roma ha pescato nell'urna di Nyon le ucraine del Vorskla Poltava. Il turno per accedere alla fase a gironi si giocherà in una sfida di andata e ritorno. Prima partita in casa per Bartoli e compagne martedì 10 ottobre o mercoledì 11 ottobre, ritorno in trasferta la settimana seguente.

Chi vine andrà alla fase a gironi i cui sorteggi si terranno venerdì 20 ottobre sempre a Nyon.