La Roma Femminile vince la Coppa Italia, Fiorentina battuta ai rigori

La Roma Femminile vince la Coppa Italia battendo ai calci di rigore la Fiorentina. Partita vivace e piena di sorprese a Cesena, con le giallorosse che si fanno male da sole e vanno sotto per 3-1 a 20 minuti dalla fine. Poi la rimonta delle campionesse d'Italia e l'apoteosi ai rigori. Dagli undici metri sbaglia Sonstevold ma Agard colpisce il palo e Ceasar blocca Severini regalando a Troelsgaard la gioia di calciare il rigore della vittoria e far partire la festa giallorossa. Per la Roma è la seconda Coppa Italia della storia e secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. Una doppietta che conferma le ragazze di Spugna al vertice del calcio italiano.

Roma-Fiorentina, la cronaca

All'11esimo vantaggio Viola su pasticcio della difesa romanista. Ceasar rinvia male e il pallone dopo una carambola arriva a Hammarlund che da pochi passi non sbaglia. Immediata risposta della Roma con Giacinti che di testa anticipa Baldi su un tacco volante di Giugliano e fa 1-1. A fine primo tempo Giugliano col destro sfiora il palo dando l'illusione del gol. In avvio ripresa dormita della difesa della Roma con Janogy che anticipa Di Guglielmo e riporta avanti le toscane. Giallorosse che accusano il colpo e subiscono il raddoppio in contropiede sempre con Janogy. Al 76esimo su una punizione di Giugliano si avventa Minami che accorcia le distanze. Al 90esimo squillo di Viens che col mancino, sul terzo assist di Giugliano, fa 3-3. Al 93esimo conclusione di Giugliano blocca Baldi. Nel secondo tempo supplementare al 117esimo Baldi chiude Viens in 1 vs 1 vincendo il duello e cancellando il gol alla canadese.

Rigori

Agard colpisce il palo 0-0

Giugliano gol 1-0 Roma

Cinotti gol 1-1

Linari gol 2-1 Roma

Boquete gol 2-2

Sonstevold sbaglia, para Baldi 2-2

Longo gol 3-2 Fiorentina

Valdezate gol 3-3

Severini sbaglia, para Ceasar 3-3

Troelsgaard gol 4-3

Vince la Roma

Tabellino

Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli (dal 106' Valdezate), Minami, Linari, Di Guglielmo (62' Sonstevold); Greggi (dal 60' Troelsgaard), Kumagai (dal 73' Glionna), Giugliano; Haavi (dal 106' Feiersinger), Giacinti (dal 60' Pilgrim), Viens. All.: Spugna

Fiorentina (4-3-1-2): Baldi; Toniolo (dall'80' Erzen), Georgieva, Agard, Faerge; Catena, Severini, Johansdottir (dal 121' Cinotti); Boquete; Janogy (dall'80' Longo), Hammarlund (dal 105' Lundin). All.: De La Fuente

Marcatrici: 20' Giacinti (R), 76' Minami (R), 90' Viens (R); 11' Hammarlund (F), 48', 72' Janogy (F)

Ammonite: Linari (R), Di Guglielmo (R), Kumagai (R), Viens (R), Troelsgaard (R); Johansdottir (F), Severini (F)

Arbitro: Marotta

Le top e flop giallorosse

Giaciti 7: Un gol da attacante puro. Istinto e coraggio nel colpo di testa che vale il momentaneo 1-1.

Giugliano 7,5: tre assist, uno su punizione, uno col tacco volante e uno col destro al volo. MVP della stagionale della Roma a mani basse. Sfiora pure la rete col destro a fine primo tempo.

Ceasar 7: Errore grave,gravissimo e grossolano in occasione del primo gol della Fiorentina che cambia la partita. Ma ai rigori si riscatta parando il tiro di Severini.

Di Guglielmo 4: Protagonista colpevole nei primi due gol della Fiorentina. Continua la sua maledizione nelle finali di Coppa.