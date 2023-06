Non solo Losada: giornata di addii in casa Roma

Al termine di una stagione stratosferica la Roma Femminile dice addio a diverse giocatrici. Infatti tramite un comunicato ufficiale il club giallorosso saluta ben quattro giocatrici: Losada, Lind, Kollmats e Landstrom.

Losada aveva anticipato la società salutando le proprie compagne sui social, per le tre svedesi l'annuncio è arrivato direttamente dal club campione d'Italia.

Kollmats e Lind sono arrivate alla Roma nella finestra di mercato invernale 2022. La centrale di difesa ha collezionato 22 presenze e segnato due gol fra cui uno in Champions League contro lo Slavia Praga, per la vice-Ceasar sono 16 le partite in giallorosso, complice anche l'infortunio che l'ha tenuta ai box nella parte finale di questa stagione. Landstrom termina la sua esperienza nella Capitale dopo una stagione. Arrivata l'estate scorsa dall'Inter per lei un gol in 16 occasioni presenze.

"Kollmats, Landstrom, Lind e Losada lasciano la Roma da Campionesse d’Italia. Dopo una stagione di grandi soddisfazioni per tutta la squadra con la vittoria della Supercoppa e la conquista dello Scudetto, è arrivato il momento dei saluti. In bocca al lupo, ragazze!" il messaggio della Roma.