Roma Femminile: Bernauer saluta dopo 4 stagioni

Addio importante in casa Roma Femminile. Dopo Valeria Pirone, lascia le giallorosse anche Vanessa Beranuer l'eroina della Coppa Italia 2020/2021, primo e unico trofeo vnto dal club capitolino.

Il messaggio della Roma

Ad annunciare l'addio dopo quattro stagioni in giallorosso è stata proprio la Roma sui suoi social. Il club ha salutato la centrocampista con un video che ripercorre la sua avventura capitolina e con un messaggio: "4 anni, tante emozioni e un calcio di rigore per sempre nella nostra storia. Grazie di tutto Vanessa, in bocca al lupo per il futuro".

Il saluto di Bernauer

Non ha tardato ad arrivare il saluto della centrocampista svizzera classe 1988. Questo il saluto della calciatrice, ex numero 5 romanista: "Grazie Roma! 4 anni fa hai creduto in me, in un momento difficile della mia carriera e mi hai fatto ripartire. L’anno scorso abbiamo portato il primo trofeo a casa e quest’anno abbiamo conquistato l’europa qualificandoci per la prima volta per la Women's Champions League non male direi. Però non va sempre tutto come si desidera ed oggi mi tocca salutarti. Vorrei ringraziare ai tifosi per il vostro sostegno ed amore infinito che mi avete fatto sentire dal primo giorno. Siete unici e fantastici. E grazie di cuore a le mie compagne di squadra. Aaabelle che ve devo dì!? Vi voglio bene e mi mancherete!!! A te Roma ..m'hai fatto 'nammorà".

Bernauer e la Roma

Vanessa Bernauer è arrivata alla Roma nel 2018 dopo l'esperienza in Germania al Wolsfbourg con cui giocò anche due finali di Champions League. Alla presentazione della formazione giallorossa femminile scese la scalinata di Trinità dei Monti assieme a Javier Pastore. Il suo punto più alto in giallorosso è arrivato nel 2021 quando tirò e segnò il calcio decisivo nella finale di Coppa Italia contro il Milan e regalò alle giallorosse il loro primo trofeo. In questa ultima stagione ha avuto un ruolo da comprimaria ma è riuscita a dare il suo contributo per la storica qualificazione in Champions. In campionato ha trovato pure il gol, momentaneo 2 a 0, nel primo derby della storia fra Roma e Lazio femminile, vinto poi dalle giallorosse.