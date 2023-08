Roma Femminile, arriva Viens medaglia d'oro olimpica col Canada

Altro colpo per la Roma Femminile. Le campionesse d'Italia, ora in ritiro a Cascia, che inizieranno il proprio campionato in trasferta contro il Milan hanno annunciato l'acquisto di Evelyne Viens.

Chi è

Evelyn Viens è un attaccante canedese classe 1997. Seconda punta indosserà la maglia numero 7 lasciata libera dopo la partenza di Andressa. Viens con la sua nazionale ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nell’ultima stagione ha giocato in Svezia con la maglia del Kristianstads DFF.

Il comunicato

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Evelyne Viens. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2026. Evelyne Viens, vincitrice della medaglia d’oro all'Olimpiade di Tokyo 2020, sarà la prima calciatrice canadese a vestire la maglia della Roma". Così il club giallorosso ha dato il benvenuto alla medaglia d'oro olimpica.

Le prime parole

Queste le prime parole di Viens da calciatrice della Roma: "Sono davvero entusiasta di essere arrivata alla Roma. È un club con grandi ambizioni ed è un onore farne parte. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori e di aiutare la squadra a vincere dei trofei".

Soddisfazione da parte della dirigenza romanista che tramite le parole di Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football sottolinea: "Parliamo di una calciatrice che seguivamo da tempo con grande interesse. È una campionessa olimpica, abituata a certi palcoscenici, conosciamo il suo valore e sappiamo cosa potrà dare alla nostra squadra”.