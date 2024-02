Roma Femminile: Alessandro Spugna rinnova fino al 2026

Continua il felice matrimonio calcistico fra l'AS Roma e mister Alessandro Spugna. Il tecnico, oggi alla terza stagione in giallorosso e vincitore della panchina d'oro 2022-2023 e inserito dall'IFFHS nella top 10 degli allenatori del calcio femminile, ha rinnovato il suo contratto col club capitolino.

L'annuncio

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026". Questo l'annuncio del club sul rinnovo dell'allenatore che ha portato nella Capitale lo storico primo scudetto della Roma oltre alla Supercoppa Italiana. Il comunicato arriva dopo la vittoria contro la Fiorentina che ha visto le giallorosse chiudere la regular season in testa alla classifica con 8 punti di vantaggio sulla Juventus seconda e avendo conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la terza nella storia della Roma.

"Alessandro meritava la riconferma per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti in questi anni: credo sia evidente quanto la squadra e l’allenatore siano cresciuti e migliorati insieme durante questo percorso” - ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women's Football - “Ringraziamo Alessandro per tutto quello che sta facendo, siamo pronti a programmare il futuro insieme continuando a porci traguardi ambiziosi”.

Abbiamo qualcosa di importante da comunicarvi ✍️ #ASRomaFemminile pic.twitter.com/96o33Y61hK — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) February 19, 2024

I numeri

La Roma di Spugna gioca un calcio veloce e tecnico. La mano dell'allenatore nella squadra è evidente, una squadra capace di passare dalla difesa a 4 a 3 in partite, e impostando ogni incontro in maniera diversa. I successi e gli ottimi risultati di Spugna sono evidenti nei numeri. Sotto la sua gestione la Roma ha realizzato 270 gol in 106 match con l'85% di vittorie, in tutte le competizioni. In Serie A sono stati raccolti 172 punti in 66 gare con una media di 2,5 a partita.

"Sono molto felice di poter proseguire il mio lavoro nella Roma, la società che in queste ultime stagioni sta dimostrando di essere la migliore in Italia. Ringrazio la famiglia Friedkin per l’impegno e gli investimenti costanti nella squadra femminile, Betty Bavagnoli e la nostra dirigenza per la fiducia che ripongono in me, le calciatrici e lo staff che lavorano quotidianamente per i nostri obiettivi” - ha dichiarato il tecnico dopo il rinnovo -“Continueremo a impegnarci insieme per confermarci, anno dopo anno, in Italia, cercando di migliorare il nostro cammino in Europa”.