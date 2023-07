Roma Femminile: Tinja-Riikka Korpela completa il reparto dei portieri giallorossi

Altro colpo per la Roma Femminile. Continua la campagna acquisti delle campionesse d'Italia che arrichiscono la rosa a disposizione di mister Spugna con Tinja-Riikka Korpela che si aggiunge a Kumagai, Latorre e Feiersinger.

Chi è Tinja-Riikka Korpela

Tinja-Riikka Korpela, è un portiere filandese classe 1986. Arriva alla Roma dopo due anni passati a difendere i pali del Tottenham. In passato fra le altre ha militato sempre in Inghilterra all'Everton e in Germania al Bayern Monaco con cui ha vinto due campionati nel 2015 e nel 2016. Titoli nazionali vinti anche in Finlandia e in Norvegia.

Il comunicato

Tinja-Riikka Korpela ha firmato con la Roma un annuale fino al 2024. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Tinja-Riikka Korpela. La calciatrice finlandese ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2024".

Le prime parole

Queste le prime parole di Tinja-Riikka Korpela da calciatrice della Roma: "Sono molto felice ed entusiasta del mio arrivo alla Roma”, ha dichiarato la calciatrice finlandese. È un grande club con una tradizione importante e sono orgogliosa di rappresentarlo. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra ad aver successo in tutte le competizioni, in Italia e in Europa”.

Soddisfazione anche per il ds Migliorati che ha col nuovo acquisto ha completato ll parco portiere delle giallorosse dopo l'addio di Lind: "Tinja è un portiere esperto e dalla grande personalità. Oltre ad aver giocato nei maggiori campionati europei, ha raccolto più di 100 presenze con la nazionale finlandese. Volevamo completare il nostro reparto dei portieri con una figura di questo tipo e siamo sicuri che riuscirà ad aiutarci in vista di una lunga e competitiva stagione”.