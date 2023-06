Roma Femminile: ufficiale l'acquisto di Feiersinger

Terzo colpo in casa Roma Femminile. Dopo Latorre e Kumagai il club giallorosso campione d'Italia ha annunciato l'acquisto della centrocampista Laura Feiersinger.

Chi è Feiersinger

Laura Feiersinger, classe 1993, è una centrocampista austriaca figlia d'arte ell'ex giocatore della nazionale austriaca Wolfgang Feiersinger, con grande esperienza nel campionato tedesco. Feiersinger arriva alla Roma dopo cinque stagioni trascorse con la maglia dell'Eintracht Francoforte. In precedenza dal 2011 al 2016 ha militato nel Bayern Monaco con cui ha vinto due campionati tedeschi, una coppa di Germania e una Bundesliga Cup. . È una bandiera della nazionale austriaca con cui ha toccato quota 100 presenze nel 2022.

Centrocampista duttile capace di ricoprire più posizioni in mezzo al campo si fa apprezzare in fase offensiva per i suoi inserimenti e in fase difensiva per la sua aggressività.

L'annuncio

Feiersinger ha firmato con la Roma un biennale e si lega così al club giallorosso fino al 2025. È la seconda austriaca della storia del club romanista dopo Wenninger. Questo l'annucnio della società: "’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Laura Feiersinger. La calciatrice austriaca ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025". Un rinforzo importante per la Roma dopo l'addio di Losada in mezzo al campo.

Le prime parole

Feiersinger ha scelto la Roma per il progetto e lo status del club. Queste le sue prime parole da romanista: “Non c'è nulla che si possa paragonare a giocare per grandi club con una grande storia e un grande futuro davanti. La storia della Roma è speciale ed entrare a fare parte di questo viaggio per me è un onore e un privilegio. Guardando al futuro, sono impaziente di vedere cosa avrà in serbo. Darò il massimo per questo club".

Soddisfazione da parte della società che tramite il ds Migliorati dichiara: “Accogliamo con grande piacere Laura, una centrocampista esperta che ha giocato per club importanti e che rappresenta da tanti anni un perno della nazionale austriaca”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati. Laura può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo con molta qualità e pensiamo che le sue caratteristiche, nonché la sua grande voglia di mettersi a disposizione della squadra, possano permetterci di crescere ulteriormente".